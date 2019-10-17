Alfa_Bank
У Альфы есть в Киеве банкоматы, принимающие доллары на валютную карту?
Или чтобы открыть депозит, надо полтора часа сидеть в очереди в кассу?
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:54
Alfa_Bank
У Альфы есть в Киеве банкоматы, принимающие доллары на валютную карту?
Или чтобы открыть депозит, надо полтора часа сидеть в очереди в кассу?
Востаннє редагувалось lubopytnaya в П'ят 18 жов, 2019 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:55
похоже вы программистов-вредителей просто поставили в тупик...
Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:12
Re: Альфа-Банк
У Альфы по валюте именно так
Бонус к депозиту + 50 грн
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:16
Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:34
Re: Альфа-Банк
Это у них тоже стандартная работа отделений.
Бонус к депозиту + 50 грн
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:50
Re: Альфа-Банк
я все-таки никак не привыкну
пополнение через АТМ - нужно успеть до 19
операции со сберсчетами - тоже до 19, получается
валютообмен - до 20:30
орехи выводятся - тоже до 19? сейчас списались, но на карту не вернулись
по межбанку понятно, там вроде 3 раза в день идет обработка
и где вы все эти графики смотрите, есть где-то на сайте объединенное расписание?
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