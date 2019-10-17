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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7762776377647765

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:54

Alfa_Bank
У Альфы есть в Киеве банкоматы, принимающие доллары на валютную карту?
Или чтобы открыть депозит, надо полтора часа сидеть в очереди в кассу?
Востаннє редагувалось lubopytnaya в П'ят 18 жов, 2019 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:55

  lubopytnaya написав:
  Vorlon написав:Кочевник
Я вот тоже ничего не меняю - всё работает идеально (по части двух доверенных ПК).

А у меня уже недели две всё работает идеально с недоверенным ПК :D
А с доверенным ПК - не работало :mrgreen:
Хотя это был один и тот же ПК.

похоже вы программистов-вредителей просто поставили в тупик... :mrgreen:
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:12

Re: Альфа-Банк

  lubopytnaya написав:чтобы открыть депозит, надо полтора часа сидеть в очереди в кассу?
У Альфы по валюте именно так
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:16

  ramaz написав:
  lubopytnaya написав:чтобы открыть депозит, надо полтора часа сидеть в очереди в кассу?
У Альфы по валюте именно так

Это если повезёт. Я вчера карту заказную получал 1ч.40 мин. Одна выдаёт, человек десять занимаются неясно чем.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:34

Re: Альфа-Банк

  novichok написав:Одна выдаёт, человек десять занимаются неясно чем.
Это у них тоже стандартная работа отделений.
Бонус к депозиту + 50 грн
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:50

Re: Альфа-Банк

я все-таки никак не привыкну
пополнение через АТМ - нужно успеть до 19
операции со сберсчетами - тоже до 19, получается
валютообмен - до 20:30
орехи выводятся - тоже до 19? сейчас списались, но на карту не вернулись

по межбанку понятно, там вроде 3 раза в день идет обработка

и где вы все эти графики смотрите, есть где-то на сайте объединенное расписание?
Arien
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