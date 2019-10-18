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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:54
Alfa_Bank
У Альфы есть в Киеве банкоматы, принимающие доллары на валютную карту?
Или чтобы открыть депозит, надо полтора часа сидеть в очереди в кассу?
Востаннє редагувалось lubopytnaya
в П'ят 18 жов, 2019 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:55
lubopytnaya написав: Vorlon написав:Кочевник
Я вот тоже ничего не меняю - всё работает идеально (по части двух доверенных ПК).
А у меня уже недели две всё работает идеально с недоверенным ПК
А с доверенным ПК - не работало
Хотя это был один и тот же ПК.
похоже вы программистов-вредителей просто поставили в тупик...
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:12
lubopytnaya написав:
чтобы открыть депозит, надо полтора часа сидеть в очереди в кассу?
У Альфы по валюте именно так
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ramaz
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:16
ramaz написав: lubopytnaya написав:
чтобы открыть депозит, надо полтора часа сидеть в очереди в кассу?
У Альфы по валюте именно так
Это если повезёт. Я вчера карту заказную получал 1ч.40 мин. Одна выдаёт, человек десять занимаются неясно чем.
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novichok
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:34
novichok написав:
Одна выдаёт, человек десять занимаются неясно чем.
Это у них тоже стандартная работа отделений.
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ramaz
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:50
я все-таки никак не привыкну
пополнение через АТМ - нужно успеть до 19
операции со сберсчетами - тоже до 19, получается
валютообмен - до 20:30
орехи выводятся - тоже до 19? сейчас списались, но на карту не вернулись
по межбанку понятно, там вроде 3 раза в день идет обработка
и где вы все эти графики смотрите, есть где-то на сайте объединенное расписание?
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Arien
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:19
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
А зачем мне информация о других пакетах, если два пакета иметь нельзя? У меня Комфорт, в нем нет бесплатной дополнительной карты, даже для депозита. Смена пакета - это ещё одно "если"...
Если депозит, под который подвязан ТС закрывается, то можете сразу после возврата средств перебросить их на сбер, закрыть ТС и подать запрос на Фаст-карту. Это, думаю, будет быстрее, чем ждать 14 дней. Потом перебросите средства со сбера на карт.счет и снимете без комиссии в кассе.
Не в курсе текущих условий по Сберегательному. За снятие наличных раньше 14 дней комиссия или за любое снятие? После его "покращень" закрыл и забыл. Думаю с депозитом будет так же история - обычно до меня с первого раза доходит )
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:32
2XL написав: Alfa_Bank написав: 2XL написав:
А зачем мне информация о других пакетах, если два пакета иметь нельзя? У меня Комфорт, в нем нет бесплатной дополнительной карты, даже для депозита. Смена пакета - это ещё одно "если"...
Если депозит, под который подвязан ТС закрывается, то можете сразу после возврата средств перебросить их на сбер, закрыть ТС и подать запрос на Фаст-карту. Это, думаю, будет быстрее, чем ждать 14 дней. Потом перебросите средства со сбера на карт.счет и снимете без комиссии в кассе.
Не в курсе текущих условий по Сберегательному. За снятие наличных раньше 14 дней комиссия или за любое снятие? После его "покращень" закрыл и забыл. Думаю с депозитом будет так же история - обычно до меня с первого раза доходит )
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curiousobro
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:53
Alfa_Bank
А Travel в старому, "небезпечному"
форматі (з реквізитами на карті) зараз можна замовити?
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she_ne_investor
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:28
Орехи зачислились в 23
все сложнее, похоже, чем я предполагала
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