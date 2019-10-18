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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:38
Arien написав:
Орехи зачислились в 23
все сложнее, похоже, чем я предполагала
Иногда бывает опиздание на пару часов
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curiousobro
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П'ят 18 жов, 2019 16:55
sailed
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