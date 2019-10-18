Додано: Суб 19 жов, 2019 10:55

Слава Богу редко приходится пользоваться поддержкой Альфа-банка. Но когда приходится, организация службы поддержки банка доводит просто до белого каления! Да и многодневные проводки р2р переводов тоже удивляют. Никогда в других банках я не сталкивался с тем, что мгновенный перевод, уже отражённый на счёте, оказывается недоступным для использования.



18-го вечером обнаруживаю в выписке "Погашення заборгованості по картковому рахунку з Доходного сейфа -Х грн." На днях 16-го и 17-го на карту были заведены деньги. Расчёты сделаны. Вроде как денег хватило. Откуда это взялось, сразу не понял. Звоню на "холодную" со Скайпа – нет ответа. Релаксирующая музыка, рекламные тексты. Звоню на 044 494 01 01. Ответ: "Звоните с 9 до 20 кроме воскресенья". Пардон, а как же текст "Мы на связи 24/7" на странице "Обратная связь"?



Перезваниваю в субботу в указанное время. Скайп не отвечает. Ладно, 044 494 01 01. Бот Алла задаёт мне вопрос, что я хочу, и переводит на "ответственного сотрудника" (отдельное спасибо за тупую Аллу, которая мозги выносит своими невпопадными робоответами). Оказывается, сотрудник за эту мою проблему вообще не отвечает. Это отдел задолженностей. Понравился ответ: "Звоните на горячую линию!" А я куда звоню?! 044 494 01 01! Прошу "ответственного сотрудника" вручную перевести меня, куда надо. Переводит… на релаксирующую музыку, рекламные тексты. В результате 9 безрезультатных минут звонка на 044 в интервале 11:10 - 11:20.



К тому моменту, имея опыт работы с этим банком, я уже и сам догадался, что суммы, заведенные по р2р 16-го и 17-го будут проведены только 21-го. А списания прошли 17-го и 18-го. Значит под эти списания деньги сняли с дохсейфа. Хорошо, что там они были! А то и платежи прошли бы 21-го. Вот так банк заставляет трудиться ленивые мозги клиентов!