RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7763776477657766

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:38

  Arien написав:Орехи зачислились в 23
все сложнее, похоже, чем я предполагала :D

Иногда бывает опиздание на пару часов :)
curiousobro
 
Повідомлень: 2377
З нами з: 21.07.17
Подякував: 43 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:36

Re: Альфа-Банк

У всех смс при входе в МАБ не приходит?
Kevin
 
Повідомлень: 228
З нами з: 24.09.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:55

О вынесенном мозге и потраченном времени.

Слава Богу редко приходится пользоваться поддержкой Альфа-банка. Но когда приходится, организация службы поддержки банка доводит просто до белого каления! Да и многодневные проводки р2р переводов тоже удивляют. Никогда в других банках я не сталкивался с тем, что мгновенный перевод, уже отражённый на счёте, оказывается недоступным для использования.

18-го вечером обнаруживаю в выписке "Погашення заборгованості по картковому рахунку з Доходного сейфа -Х грн." На днях 16-го и 17-го на карту были заведены деньги. Расчёты сделаны. Вроде как денег хватило. Откуда это взялось, сразу не понял. Звоню на "холодную" со Скайпа – нет ответа. Релаксирующая музыка, рекламные тексты. Звоню на 044 494 01 01. Ответ: "Звоните с 9 до 20 кроме воскресенья". Пардон, а как же текст "Мы на связи 24/7" на странице "Обратная связь"?

Перезваниваю в субботу в указанное время. Скайп не отвечает. Ладно, 044 494 01 01. Бот Алла задаёт мне вопрос, что я хочу, и переводит на "ответственного сотрудника" (отдельное спасибо за тупую Аллу, которая мозги выносит своими невпопадными робоответами). Оказывается, сотрудник за эту мою проблему вообще не отвечает. Это отдел задолженностей. Понравился ответ: "Звоните на горячую линию!" А я куда звоню?! 044 494 01 01! Прошу "ответственного сотрудника" вручную перевести меня, куда надо. Переводит… на релаксирующую музыку, рекламные тексты. В результате 9 безрезультатных минут звонка на 044 в интервале 11:10 - 11:20.

К тому моменту, имея опыт работы с этим банком, я уже и сам догадался, что суммы, заведенные по р2р 16-го и 17-го будут проведены только 21-го. А списания прошли 17-го и 18-го. Значит под эти списания деньги сняли с дохсейфа. Хорошо, что там они были! А то и платежи прошли бы 21-го. Вот так банк заставляет трудиться ленивые мозги клиентов!
ЯНаФоруме
 
Повідомлень: 69
З нами з: 15.01.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:21

  Kevin написав:У всех смс при входе в МАБ не приходит?

сегодня же выходной... :mrgreen:
ТЕА
 
Повідомлень: 261
З нами з: 19.07.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 12:08

  Kevin написав:У всех смс при входе в МАБ не приходит?
Есть такое, задержки, либо повторно приходится запрашивать.

А шаблоны с новыми IBAN-реквизитами кто-нибудь понял как делать или они пока не реализованы и нужно ждать когда будут?
AG_
 
Повідомлень: 55
З нами з: 30.09.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 13:09

  AG_ написав:А шаблоны с новыми IBAN-реквизитами кто-нибудь понял как делать или они пока не реализованы и нужно ждать когда будут?

это пока за гранью возможностей Альфы... :(
ТЕА
 
Повідомлень: 261
З нами з: 19.07.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 13:33

  lubopytnaya написав:
  Vorlon написав:Кочевник
Я вот тоже ничего не меняю - всё работает идеально (по части двух доверенных ПК).

А у меня уже недели две всё работает идеально с недоверенным ПК :D
А с доверенным ПК - не работало :mrgreen:
Хотя это был один и тот же ПК.

Тоесть предлагаете сделать недоверенным? У меня уже шестой день доверенное устройство слетает каждым утром
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9917
З нами з: 23.01.13
Подякував: 286 раз.
Подякували: 1407 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:04

  she_ne_investor написав:Alfa_Bank
А Travel в старому, "небезпечному" :) форматі (з реквізитами на карті) зараз можна замовити?

нельзя, придется искать эмбоссер самому, благо это совершенно тривиальная задача :mrgreen:
Seva
 
Повідомлень: 202
З нами з: 16.03.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:15

  Stringer написав:
  lubopytnaya написав:
  Vorlon написав:Кочевник
Я вот тоже ничего не меняю - всё работает идеально (по части двух доверенных ПК).

А у меня уже недели две всё работает идеально с недоверенным ПК :D
А с доверенным ПК - не работало :mrgreen:
Хотя это был один и тот же ПК.

Тоесть предлагаете сделать недоверенным? У меня уже шестой день доверенное устройство слетает каждым утром


У меня оно вообще не запоминается.
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 678
З нами з: 13.02.07
Подякував: 8 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7763776477657766
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Seva, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3523, 3524, 3525
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35246 4358331
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 жов, 2019 14:13
anis
А-Банк 1 ... 1365, 1366, 1367
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13669 1908884
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 жов, 2019 13:51
ol_zy
ОТП БАНК 1 ... 618, 619, 620
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6198 1407717
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 жов, 2019 10:34
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.