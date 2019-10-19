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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 жов, 2019 19:35
Re: Альфа-Банк
Совершил покупку, пуша нет - вообще не удивился. Открыл приложение, с грустью наблюдаю как оно пытается выжить. Стыдобище...
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Додано: Суб 19 жов, 2019 21:05
А что происходит? Тырить мелочь вошло в привычку? Все пополнил как обычно, а 60 гривен стырились с кредитки. Какого???
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Додано: Нед 20 жов, 2019 05:40
Re: Альфа-Банк
Народ, кто пользует кредитную карту «100 дней» без процентов? Вроде условия - красивые. В чем подвох?
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