Додано: Суб 19 жов, 2019 21:05

А что происходит? Тырить мелочь вошло в привычку? Все пополнил как обычно, а 60 гривен стырились с кредитки. Какого???

Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.