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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7764776577667767

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:35

Re: Альфа-Банк

Совершил покупку, пуша нет - вообще не удивился. Открыл приложение, с грустью наблюдаю как оно пытается выжить. Стыдобище...
Размер имеет значение.
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Повідомлень: 3168
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 205 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:05

А что происходит? Тырить мелочь вошло в привычку? Все пополнил как обычно, а 60 гривен стырились с кредитки. Какого???
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
Повідомлень: 1949
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 05:40

Re: Альфа-Банк

Народ, кто пользует кредитную карту «100 дней» без процентов? Вроде условия - красивые. В чем подвох?
ringM57
 
Повідомлень: 12
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 10:42

ringM57
Подвох в тому, що ти помилився країною.
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2510
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Подякував: 21 раз.
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  #<1 ... 7764776577667767
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