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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 жов, 2019 19:35
Совершил покупку, пуша нет - вообще не удивился. Открыл приложение, с грустью наблюдаю как оно пытается выжить. Стыдобище...
Размер имеет значение.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 21:05
А что происходит? Тырить мелочь вошло в привычку? Все пополнил как обычно, а 60 гривен стырились с кредитки. Какого???
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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Додано: Нед 20 жов, 2019 05:40
Народ, кто пользует кредитную карту «100 дней» без процентов? Вроде условия - красивые. В чем подвох?
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ringM57
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Додано: Нед 20 жов, 2019 10:42
ringM57
Подвох в тому, що ти помилився країною.
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she_ne_investor
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Додано: Нед 20 жов, 2019 14:04
she_ne_investor написав:ringM57
Подвох в тому, що ти помилився країною.
Таки - да, спасибо
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Додано: Нед 20 жов, 2019 21:12
Alfa_Bank , в моем мобильном приложении нет возможности заказать карту трэвэл.
Кроме того, в разделе "другое" новости банка застыли на 20 сентября и обновления приложения не помогают. Как это исправить?
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rollo
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Додано: Пон 21 жов, 2019 07:16
Vorlon написав:Alfa_Bank
Разочаровало ваше новое отделение № 5 в Запорожье вчера. Пришёл в 16:42 (талончик 257) вчера снять денег - да поздно. Но тем не менее. В кассе большой инкассация, во второй маленькой кассе (у экономиста я так понял) - инкассация, у ещё одного экономиста денег мало. Сказали, что ничем помочь не могут - мол, приходите, завтра. До 17:00 не успеете. Ну я же не просто так мимо шёл снять 100 гривен?
Пришлось поехать в отделение № 3, где за пару минут в 16:52 снял требуемое. Всё быстро и чётко - очень доволен. Ну почему так от отделения зависит?
Vorlon, доброе утро. В ситуации разбираюсь. Извините за неудобства
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Додано: Пон 21 жов, 2019 07:18
lubopytnaya написав:Alfa_Bank
У Альфы есть в Киеве банкоматы, принимающие доллары на валютную карту?
Или чтобы открыть депозит, надо полтора часа сидеть в очереди в кассу?
lubopytnaya, доброе утро. Таких банкоматов у нас нет. Можете записаться на визит в отделение, так будет быстрее.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 07:22
she_ne_investor написав:Alfa_Bank
А Travel в старому, "небезпечному"
форматі (з реквізитами на карті) зараз можна замовити?
she_ne_investor, доброе утро. Travel сейчас только без реквизитов.
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Alfa_Bank
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