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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7765776677677768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:40

  ЯНаФоруме написав:Слава Богу редко приходится пользоваться поддержкой Альфа-банка. Но когда приходится, организация службы поддержки банка доводит просто до белого каления! Да и многодневные проводки р2р переводов тоже удивляют. Никогда в других банках я не сталкивался с тем, что мгновенный перевод, уже отражённый на счёте, оказывается недоступным для использования.

18-го вечером обнаруживаю в выписке "Погашення заборгованості по картковому рахунку з Доходного сейфа -Х грн." На днях 16-го и 17-го на карту были заведены деньги. Расчёты сделаны. Вроде как денег хватило. Откуда это взялось, сразу не понял. Звоню на "холодную" со Скайпа – нет ответа. Релаксирующая музыка, рекламные тексты. Звоню на 044 494 01 01. Ответ: "Звоните с 9 до 20 кроме воскресенья". Пардон, а как же текст "Мы на связи 24/7" на странице "Обратная связь"?

Перезваниваю в субботу в указанное время. Скайп не отвечает. Ладно, 044 494 01 01. Бот Алла задаёт мне вопрос, что я хочу, и переводит на "ответственного сотрудника" (отдельное спасибо за тупую Аллу, которая мозги выносит своими невпопадными робоответами). Оказывается, сотрудник за эту мою проблему вообще не отвечает. Это отдел задолженностей. Понравился ответ: "Звоните на горячую линию!" А я куда звоню?! 044 494 01 01! Прошу "ответственного сотрудника" вручную перевести меня, куда надо. Переводит… на релаксирующую музыку, рекламные тексты. В результате 9 безрезультатных минут звонка на 044 в интервале 11:10 - 11:20.

К тому моменту, имея опыт работы с этим банком, я уже и сам догадался, что суммы, заведенные по р2р 16-го и 17-го будут проведены только 21-го. А списания прошли 17-го и 18-го. Значит под эти списания деньги сняли с дохсейфа. Хорошо, что там они были! А то и платежи прошли бы 21-го. Вот так банк заставляет трудиться ленивые мозги клиентов!

ЯНаФоруме, доброе утро. Очень жаль, что так вышло. Линия 044 494 01 01 у нас круглосуточная. График работы, что вы описали у линии по работе с просроченной задолженностью. Дозвон со скайпа по успешности и времени ожидания идентичный звонку на 044. Дайте, пожалуйста, номер телефона, с которого обращались в КЦ и более точное время, все проверим.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:42

  Avatar написав:Хотел отправить СЭП из МАБа, но как-всегда, когда он нужен - он недоступен ввиду очередных "покращень".
Ок, отправляю с мобильного приложения. Не перепроверив карту-источник попал на комиссию, т.к. по-дефолту выбралась кредитная карта.
В МАБе по-дефолту стоит дебетка.
Alfa-bank, почему данная опция (карты по-дефолту) вечно подводит и какая ее функция в таком виде?

Avatar, добрый день. Выбор карты-отправителя по умолчанию действует только в веб-версии.
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Повідомлень: 7394
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:44

  KIM написав:А что происходит? Тырить мелочь вошло в привычку? Все пополнил как обычно, а 60 гривен стырились с кредитки. Какого???

KIM, добрый день. Пополнения должно пройти по счету. Напишите номер счета в ЛС, проверю.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:49

  rollo написав:Alfa_Bank , в моем мобильном приложении нет возможности заказать карту трэвэл.
Кроме того, в разделе "другое" новости банка застыли на 20 сентября и обновления приложения не помогают. Как это исправить?

rollo, добрый день. Удалите приложение, скачайте его снова. Затем, в предавторизационной зоне (до момента входа в мобайл) будет возможность заказать любую карту. Новостей просто новых в приложении нет.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:05

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  rollo написав:Alfa_Bank , в моем мобильном приложении нет возможности заказать карту трэвэл.
Кроме того, в разделе "другое" новости банка застыли на 20 сентября и обновления приложения не помогают. Как это исправить?

rollo, добрый день. Удалите приложение, скачайте его снова. Затем, в предавторизационной зоне (до момента входа в мобайл) будет возможность заказать любую карту. Новостей просто новых в приложении нет.
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