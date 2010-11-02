ЯНаФоруме написав:Слава Богу редко приходится пользоваться поддержкой Альфа-банка. Но когда приходится, организация службы поддержки банка доводит просто до белого каления! Да и многодневные проводки р2р переводов тоже удивляют. Никогда в других банках я не сталкивался с тем, что мгновенный перевод, уже отражённый на счёте, оказывается недоступным для использования.
18-го вечером обнаруживаю в выписке "Погашення заборгованості по картковому рахунку з Доходного сейфа -Х грн." На днях 16-го и 17-го на карту были заведены деньги. Расчёты сделаны. Вроде как денег хватило. Откуда это взялось, сразу не понял. Звоню на "холодную" со Скайпа – нет ответа. Релаксирующая музыка, рекламные тексты. Звоню на 044 494 01 01. Ответ: "Звоните с 9 до 20 кроме воскресенья". Пардон, а как же текст "Мы на связи 24/7" на странице "Обратная связь"?
Перезваниваю в субботу в указанное время. Скайп не отвечает. Ладно, 044 494 01 01. Бот Алла задаёт мне вопрос, что я хочу, и переводит на "ответственного сотрудника" (отдельное спасибо за тупую Аллу, которая мозги выносит своими невпопадными робоответами). Оказывается, сотрудник за эту мою проблему вообще не отвечает. Это отдел задолженностей. Понравился ответ: "Звоните на горячую линию!" А я куда звоню?! 044 494 01 01! Прошу "ответственного сотрудника" вручную перевести меня, куда надо. Переводит… на релаксирующую музыку, рекламные тексты. В результате 9 безрезультатных минут звонка на 044 в интервале 11:10 - 11:20.
К тому моменту, имея опыт работы с этим банком, я уже и сам догадался, что суммы, заведенные по р2р 16-го и 17-го будут проведены только 21-го. А списания прошли 17-го и 18-го. Значит под эти списания деньги сняли с дохсейфа. Хорошо, что там они были! А то и платежи прошли бы 21-го. Вот так банк заставляет трудиться ленивые мозги клиентов!
ЯНаФоруме, доброе утро. Очень жаль, что так вышло. Линия 044 494 01 01 у нас круглосуточная. График работы, что вы описали у линии по работе с просроченной задолженностью. Дозвон со скайпа по успешности и времени ожидания идентичный звонку на 044. Дайте, пожалуйста, номер телефона, с которого обращались в КЦ и более точное время, все проверим.
Avatar написав:Хотел отправить СЭП из МАБа, но как-всегда, когда он нужен - он недоступен ввиду очередных "покращень". Ок, отправляю с мобильного приложения. Не перепроверив карту-источник попал на комиссию, т.к. по-дефолту выбралась кредитная карта. В МАБе по-дефолту стоит дебетка. Alfa-bank, почему данная опция (карты по-дефолту) вечно подводит и какая ее функция в таком виде?
Avatar, добрый день. Выбор карты-отправителя по умолчанию действует только в веб-версии.
rollo написав:Alfa_Bank , в моем мобильном приложении нет возможности заказать карту трэвэл. Кроме того, в разделе "другое" новости банка застыли на 20 сентября и обновления приложения не помогают. Как это исправить?
rollo, добрый день. Удалите приложение, скачайте его снова. Затем, в предавторизационной зоне (до момента входа в мобайл) будет возможность заказать любую карту. Новостей просто новых в приложении нет.
rollo написав:Alfa_Bank , в моем мобильном приложении нет возможности заказать карту трэвэл. Кроме того, в разделе "другое" новости банка застыли на 20 сентября и обновления приложения не помогают. Как это исправить?
rollo, добрый день. Удалите приложение, скачайте его снова. Затем, в предавторизационной зоне (до момента входа в мобайл) будет возможность заказать любую карту. Новостей просто новых в приложении нет.