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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7765776677677768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:42

  Avatar написав:Хотел отправить СЭП из МАБа, но как-всегда, когда он нужен - он недоступен ввиду очередных "покращень".
Ок, отправляю с мобильного приложения. Не перепроверив карту-источник попал на комиссию, т.к. по-дефолту выбралась кредитная карта.
В МАБе по-дефолту стоит дебетка.
Alfa-bank, почему данная опция (карты по-дефолту) вечно подводит и какая ее функция в таком виде?

Avatar, добрый день. Выбор карты-отправителя по умолчанию действует только в веб-версии.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:44

  KIM написав:А что происходит? Тырить мелочь вошло в привычку? Все пополнил как обычно, а 60 гривен стырились с кредитки. Какого???

KIM, добрый день. Пополнения должно пройти по счету. Напишите номер счета в ЛС, проверю.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:49

  rollo написав:Alfa_Bank , в моем мобильном приложении нет возможности заказать карту трэвэл.
Кроме того, в разделе "другое" новости банка застыли на 20 сентября и обновления приложения не помогают. Как это исправить?

rollo, добрый день. Удалите приложение, скачайте его снова. Затем, в предавторизационной зоне (до момента входа в мобайл) будет возможность заказать любую карту. Новостей просто новых в приложении нет.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:05

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  rollo написав:Alfa_Bank , в моем мобильном приложении нет возможности заказать карту трэвэл.
Кроме того, в разделе "другое" новости банка застыли на 20 сентября и обновления приложения не помогают. Как это исправить?

rollo, добрый день. Удалите приложение, скачайте его снова. Затем, в предавторизационной зоне (до момента входа в мобайл) будет возможность заказать любую карту. Новостей просто новых в приложении нет.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:11

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:dengon, добрый день. По умолчанию страховка ВЗР не подключается. Она стоит 200 грн. / в год и подключается только при желании клиента на этапе оформления карты Travel. Позже, ее можно оформить как отдельно стоящую в МАБ (но на других условиях).

Со сроком пребывания 15 дней, это, фактически разовая страховка. Даже если написан срок 1 год.

Вітаю! А де можна прочитате про наповнення цієї страховки? Чи може власник оформити дві таких страховки, собі та третій особі?
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:25

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:Если депозит, под который подвязан ТС закрывается, то можете сразу после возврата средств перебросить их на сбер, закрыть ТС и подать запрос на Фаст-карту. Это, думаю, будет быстрее, чем ждать 14 дней. Потом перебросите средства со сбера на карт.счет и снимете без комиссии в кассе.

Альфа-банк, чем депозит Сберегательный отличается от другого депозита, у него нет счета возврата? После открытия с текущего счёта Сбера текущий счёт снова окажется подвязаным. И закрыть его по этой причине не удастся.
Или в случае со Сберегательным логика меняется?
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:30

  kreuz написав:
  wig написав:
  Alfa_Bank написав:dengon, добрый день. По умолчанию страховка ВЗР не подключается. Она стоит 200 грн. / в год и подключается только при желании клиента на этапе оформления карты Travel. Позже, ее можно оформить как отдельно стоящую в МАБ (но на других условиях).

Со сроком пребывания 15 дней, это, фактически разовая страховка. Даже если написан срок 1 год.

Вітаю! А де можна прочитате про наповнення цієї страховки? Чи може власник оформити дві таких страховки, собі та третій особі?

kreuz, доброго ранку. Загальну інформацію можете переглянути на сайті страхової https://alfaic.ua/ru/product/turisticheskoe-strahovanie/vzr#. Замовити страховки можна собі і третій особі через МАБ, або у віддленні.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:36

  2XL написав:Есть

2XL, добрый день. Благодарю.
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