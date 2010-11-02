Avatar написав:Хотел отправить СЭП из МАБа, но как-всегда, когда он нужен - он недоступен ввиду очередных "покращень". Ок, отправляю с мобильного приложения. Не перепроверив карту-источник попал на комиссию, т.к. по-дефолту выбралась кредитная карта. В МАБе по-дефолту стоит дебетка. Alfa-bank, почему данная опция (карты по-дефолту) вечно подводит и какая ее функция в таком виде?
Avatar, добрый день. Выбор карты-отправителя по умолчанию действует только в веб-версии.
rollo написав:Alfa_Bank , в моем мобильном приложении нет возможности заказать карту трэвэл. Кроме того, в разделе "другое" новости банка застыли на 20 сентября и обновления приложения не помогают. Как это исправить?
rollo, добрый день. Удалите приложение, скачайте его снова. Затем, в предавторизационной зоне (до момента входа в мобайл) будет возможность заказать любую карту. Новостей просто новых в приложении нет.
rollo написав:Alfa_Bank , в моем мобильном приложении нет возможности заказать карту трэвэл. Кроме того, в разделе "другое" новости банка застыли на 20 сентября и обновления приложения не помогают. Как это исправить?
rollo, добрый день. Удалите приложение, скачайте его снова. Затем, в предавторизационной зоне (до момента входа в мобайл) будет возможность заказать любую карту. Новостей просто новых в приложении нет.
Alfa_Bank написав:dengon, добрый день. По умолчанию страховка ВЗР не подключается. Она стоит 200 грн. / в год и подключается только при желании клиента на этапе оформления карты Travel. Позже, ее можно оформить как отдельно стоящую в МАБ (но на других условиях).
Со сроком пребывания 15 дней, это, фактически разовая страховка. Даже если написан срок 1 год.
Вітаю! А де можна прочитате про наповнення цієї страховки? Чи може власник оформити дві таких страховки, собі та третій особі?
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Alfa_Bank написав:Если депозит, под который подвязан ТС закрывается, то можете сразу после возврата средств перебросить их на сбер, закрыть ТС и подать запрос на Фаст-карту. Это, думаю, будет быстрее, чем ждать 14 дней. Потом перебросите средства со сбера на карт.счет и снимете без комиссии в кассе.
Альфа-банк, чем депозит Сберегательный отличается от другого депозита, у него нет счета возврата? После открытия с текущего счёта Сбера текущий счёт снова окажется подвязаным. И закрыть его по этой причине не удастся. Или в случае со Сберегательным логика меняется?
Alfa_Bank написав:dengon, добрый день. По умолчанию страховка ВЗР не подключается. Она стоит 200 грн. / в год и подключается только при желании клиента на этапе оформления карты Travel. Позже, ее можно оформить как отдельно стоящую в МАБ (но на других условиях).
Со сроком пребывания 15 дней, это, фактически разовая страховка. Даже если написан срок 1 год.
Вітаю! А де можна прочитате про наповнення цієї страховки? Чи може власник оформити дві таких страховки, собі та третій особі?
Alfa_Bank написав:Замовити страховки можна собі і третій особі через МАБ, або у віддленні.
Угу, по цене никаких преимуществ для покупателей "Тревела". 200 грн на 15 дней с франшизой 50 евро можно и в самом "Альфа-страховании" заказать. Оплата при этом картой любого банка, не обязательно Альфы.