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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:43
Alfa_Bank написав:
Линия 044 494 01 01 у нас круглосуточная. График работы, что вы описали у линии по работе с просроченной задолженностью.
а можна про це детальніше? система сама визначає що у клієнта є просрочена заборгованість та не з’єднує з оператором поза робочим часом?
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Додано: Пон 21 жов, 2019 10:43
Кочевник написав:Alfa_Bank
, никогда такого не было, и вот опять. Скількі можна знімати довіреність з пристою? Щодня повторюється!
Кочевник, доброго дня. Напишість, будь-ласка, дату та час, колі знову злетіла довіреність (якщо можна, то хоча б приблизну, дату та час останніх кількох разів), тип барузера. Відправлю підтримці для аналізу.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 10:48
Alfa_Bank написав: rollo написав:Alfa_Bank
, в моем мобильном приложении нет возможности заказать карту трэвэл.
Кроме того, в разделе "другое" новости банка застыли на 20 сентября и обновления приложения не помогают. Как это исправить?
rollo, добрый день. Удалите приложение, скачайте его снова. Затем, в предавторизационной зоне (до момента входа в мобайл) будет возможность заказать любую карту. Новостей просто новых в приложении нет.
Добрый день! Удалил приложение, снова скачал, в предавторизационной зоне сразу спрашивает пароль входа (без возможности заказать какую - либо карту), вошел снова.
Новости как были на 20 сентября так и остались.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 10:48
mephala написав: Alfa_Bank написав:
Линия 044 494 01 01 у нас круглосуточная. График работы, что вы описали у линии по работе с просроченной задолженностью.
а можна про це детальніше? система сама визначає що у клієнта є просрочена заборгованість та не з’єднує з оператором поза робочим часом?
mephala, доброго дня. Система сама не визначає наявніть заборгованості. З’єднання проходить тільки в разі, якщо клієнт озвучив одне з ключових слів (прострочена заборгованість, наприклад).
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Додано: Пон 21 жов, 2019 10:51
Alfa_Bank, карта Трэвэл в программе кешью участия не принимает?
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Додано: Пон 21 жов, 2019 11:05
rollo написав: Alfa_Bank написав: rollo написав:Alfa_Bank
, в моем мобильном приложении нет возможности заказать карту трэвэл.
Кроме того, в разделе "другое" новости банка застыли на 20 сентября и обновления приложения не помогают. Как это исправить?
rollo, добрый день. Удалите приложение, скачайте его снова. Затем, в предавторизационной зоне (до момента входа в мобайл) будет возможность заказать любую карту. Новостей просто новых в приложении нет.
Добрый день! Удалил приложение, снова скачал, в предавторизационной зоне сразу спрашивает пароль входа (без возможности заказать какую - либо карту), вошел снова.
Новости как были на 20 сентября так и остались.
Напишите, пожалуйста, ИНН, версию ОС устройства, версию приложения. Проверим. Если хотите Тревел и не принципиально оформить ее именно через приложение, можем перезвонить на ваш номер и заполнить заказ в звонке.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 11:06
rollo написав:Alfa_Bank
, карта Трэвэл в программе кешью участия не принимает?
Нет. Там своя программа лояльности.
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