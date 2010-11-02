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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7766776777687769

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:43

  Alfa_Bank написав:Линия 044 494 01 01 у нас круглосуточная. График работы, что вы описали у линии по работе с просроченной задолженностью.

а можна про це детальніше? система сама визначає що у клієнта є просрочена заборгованість та не з’єднує з оператором поза робочим часом?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:43

  Кочевник написав:Alfa_Bank, никогда такого не было, и вот опять. Скількі можна знімати довіреність з пристою? Щодня повторюється!

Кочевник, доброго дня. Напишість, будь-ласка, дату та час, колі знову злетіла довіреність (якщо можна, то хоча б приблизну, дату та час останніх кількох разів), тип барузера. Відправлю підтримці для аналізу.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:48

  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:Alfa_Bank , в моем мобильном приложении нет возможности заказать карту трэвэл.
Кроме того, в разделе "другое" новости банка застыли на 20 сентября и обновления приложения не помогают. Как это исправить?

rollo, добрый день. Удалите приложение, скачайте его снова. Затем, в предавторизационной зоне (до момента входа в мобайл) будет возможность заказать любую карту. Новостей просто новых в приложении нет.


Добрый день! Удалил приложение, снова скачал, в предавторизационной зоне сразу спрашивает пароль входа (без возможности заказать какую - либо карту), вошел снова.
Новости как были на 20 сентября так и остались. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:48

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Линия 044 494 01 01 у нас круглосуточная. График работы, что вы описали у линии по работе с просроченной задолженностью.

а можна про це детальніше? система сама визначає що у клієнта є просрочена заборгованість та не з’єднує з оператором поза робочим часом?

mephala, доброго дня. Система сама не визначає наявніть заборгованості. З’єднання проходить тільки в разі, якщо клієнт озвучив одне з ключових слів (прострочена заборгованість, наприклад).
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:51

Alfa_Bank, карта Трэвэл в программе кешью участия не принимает?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:05

  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:Alfa_Bank , в моем мобильном приложении нет возможности заказать карту трэвэл.
Кроме того, в разделе "другое" новости банка застыли на 20 сентября и обновления приложения не помогают. Как это исправить?

rollo, добрый день. Удалите приложение, скачайте его снова. Затем, в предавторизационной зоне (до момента входа в мобайл) будет возможность заказать любую карту. Новостей просто новых в приложении нет.


Добрый день! Удалил приложение, снова скачал, в предавторизационной зоне сразу спрашивает пароль входа (без возможности заказать какую - либо карту), вошел снова.
Новости как были на 20 сентября так и остались. :|

Напишите, пожалуйста, ИНН, версию ОС устройства, версию приложения. Проверим. Если хотите Тревел и не принципиально оформить ее именно через приложение, можем перезвонить на ваш номер и заполнить заказ в звонке.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:06

  rollo написав:Alfa_Bank, карта Трэвэл в программе кешью участия не принимает?

Нет. Там своя программа лояльности.
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