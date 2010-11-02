|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 12:21
https://alfabank.ua/travelcard-lux/files/rull_alfa_travel_2019.pdf
rollo написав: Alfa_Bank написав: rollo написав:Alfa_Bank
, карта Трэвэл в программе кешью участия не принимает?
Нет. Там своя программа лояльности.
Ясно, спасибо. А где можно почитать про эту программу лояльности детальнее?
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7403
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 633 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 21 жов, 2019 12:26
Alfa_Bank написав: rollo написав:
Смартфон SM-G9650/DS, Android 9, версия One UI, версия приложения 3.10.1 (2019000353).
Дайте ИНН еще, пожалуйста.
ток сюда,в общий доступ,пока не набьёт нужное кол-во для ЛС
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 3046
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 340 раз.
- Подякували: 427 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 12:36
Мизантрóп
Мизантрóп написав: Alfa_Bank написав: rollo написав:
Смартфон SM-G9650/DS, Android 9, версия One UI, версия приложения 3.10.1 (2019000353).
Дайте ИНН еще, пожалуйста.
ток сюда,в общий доступ,пока не набьёт нужное кол-во для ЛС
, добрый день. Спасибо.rollo
, можете отправить ИНН сюда с ссылкой на отзыв - info_client@alfabank.kiev.ua
.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7403
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 633 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 21 жов, 2019 12:40
Що це за новий пункт: "Дозволити оплату через QR"?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 987
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 12:47
Кочевник написав:
Що це за новий пункт: "Дозволити оплату через QR"?
Раньше при нажатии на этот пункт в разделе кредитной карты появлялось сообщение, что такие операции проходят как P2P и с кредитки % будут.
Сейчас такого нет
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1325
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5462
|723648
|
|
|2222
|709345
|
|
|13704
|1912230
|
|