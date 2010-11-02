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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 12:21
https://alfabank.ua/travelcard-lux/files/rull_alfa_travel_2019.pdf
rollo написав: Alfa_Bank написав: rollo написав:Alfa_Bank
, карта Трэвэл в программе кешью участия не принимает?
Нет. Там своя программа лояльности.
Ясно, спасибо. А где можно почитать про эту программу лояльности детальнее?
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Додано: Пон 21 жов, 2019 12:26
Alfa_Bank написав: rollo написав:
Смартфон SM-G9650/DS, Android 9, версия One UI, версия приложения 3.10.1 (2019000353).
Дайте ИНН еще, пожалуйста.
ток сюда,в общий доступ,пока не набьёт нужное кол-во для ЛС
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Додано: Пон 21 жов, 2019 12:26
Alfa_Bank написав: rollo написав:
Смартфон SM-G9650/DS, Android 9, версия One UI, версия приложения 3.10.1 (2019000353).
Дайте ИНН еще, пожалуйста.
ИНН напишу позже в приват, когда появится возможность.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 12:30
Мизантрóп написав: Alfa_Bank написав: rollo написав:
Смартфон SM-G9650/DS, Android 9, версия One UI, версия приложения 3.10.1 (2019000353).
Дайте ИНН еще, пожалуйста.
ток сюда,в общий доступ,пока не набьёт нужное кол-во для ЛС
Не дам в общий доступ
. Подожду
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rollo
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Додано: Пон 21 жов, 2019 12:36
Мизантрóп
Мизантрóп написав: Alfa_Bank написав: rollo написав:
Смартфон SM-G9650/DS, Android 9, версия One UI, версия приложения 3.10.1 (2019000353).
Дайте ИНН еще, пожалуйста.
ток сюда,в общий доступ,пока не набьёт нужное кол-во для ЛС
, добрый день. Спасибо.rollo
, можете отправить ИНН сюда с ссылкой на отзыв - info_client@alfabank.kiev.ua
.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 12:40
Що це за новий пункт: "Дозволити оплату через QR"?
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Додано: Пон 21 жов, 2019 12:47
Кочевник написав:
Що це за новий пункт: "Дозволити оплату через QR"?
Раньше при нажатии на этот пункт в разделе кредитной карты появлялось сообщение, что такие операции проходят как P2P и с кредитки % будут.
Сейчас такого нет
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Додано: Пон 21 жов, 2019 12:50
Еще раз спасибо, отправил.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 12:51
Кочевник написав:
Що це за новий пункт: "Дозволити оплату через QR"?
Функція дозволяє робити оплату товарів, скануючи QR-код.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 12:53
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Що це за новий пункт: "Дозволити оплату через QR"?
Функція дозволяє робити оплату товарів, скануючи QR-код.
Все це дуже красиво. Повні умови цієї фішки де взнати?
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