Кочевник написав:Що це за новий пункт: "Дозволити оплату через QR"?
Функція дозволяє робити оплату товарів, скануючи QR-код.
Все це дуже красиво. Повні умови цієї фішки де взнати?
А які умови вас цікавлять? Опису функції в доступі для клієнтів не викладали. Функція працює в мережі супермаркетів "Ашан", дозволяєте оплату за функцією один раз, вводите дані картки, потім просто натискаєте "Оплатити через QR", скануєте код і робите оплату.
День добрый. Пару месяцев назад появилась проблема с гривневой картой Альфы «Виза платинум блек». Проявляется это в невозможности оплатить картой, а точнее, ее токеном GooglePay в киевском метрополитене. GooglePay пишет KYIVSKYI METROPOLITEN 8,00 грн. ВІДХИЛЕНО. В других торговых точках оплата смартфоном проходит нормально. Оплата бесконтактно пластиком в метрополитене также проходит. Оплата в метрополитене с помощью GooglePay с картой другого банка также проходит. Обращался два раза в поддержку. Первый раз посоветовали переустановить приложение GooglePay и снова завести карточки. Сделал. Не помогло. Второй раз зафиксировали обращение, но вот уже дней 10 как тишина. В метро езжу не часто, но все равно искать карту в сумке как-то напрягает. Может, кто сталкивался с таким?
Magic написав:День добрый. Пару месяцев назад появилась проблема с гривневой картой Альфы «Виза платинум блек». Проявляется это в невозможности оплатить картой, а точнее, ее токеном GooglePay в киевском метрополитене. GooglePay пишет KYIVSKYI METROPOLITEN 8,00 грн. ВІДХИЛЕНО. В других торговых точках оплата смартфоном проходит нормально. Оплата бесконтактно пластиком в метрополитене также проходит. Оплата в метрополитене с помощью GooglePay с картой другого банка также проходит. Обращался два раза в поддержку. Первый раз посоветовали переустановить приложение GooglePay и снова завести карточки. Сделал. Не помогло. Второй раз зафиксировали обращение, но вот уже дней 10 как тишина. В метро езжу не часто, но все равно искать карту в сумке как-то напрягает. Может, кто сталкивался с таким?
Magic, добрый день. Дайте номер счета и последние 4 цифры карты, пожалуйста. Проверю.
Avatar написав:Хотел отправить СЭП из МАБа, но как-всегда, когда он нужен - он недоступен ввиду очередных "покращень". Ок, отправляю с мобильного приложения. Не перепроверив карту-источник попал на комиссию, т.к. по-дефолту выбралась кредитная карта. В МАБе по-дефолту стоит дебетка. Alfa-bank, почему данная опция (карты по-дефолту) вечно подводит и какая ее функция в таком виде?
Avatar, добрый день. Выбор карты-отправителя по умолчанию действует только в веб-версии.
Alfa_Bank, т.е. времени допилить такой настройки МАБа в приложение нет уже несколько лет (эта ж проблема неоднократно появлялась у форумчан тут и уже очень долгое время), равно как и изначально по-умолчанию выбирать дебетную карту (если она есть), а вот всякие пальмы/гидранты/ненужные имейлы про вход в МАБ - так на это время есть? Это еще раз доказывает, что пользоваться приложением для отправки платежей просто опасно. Разве что банк специально полагается на невнимательность клиентов