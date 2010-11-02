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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7769777077717772>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:07

  MASolomko написав:
  Кочевник написав:Що це за новий пункт: "Дозволити оплату через QR"?
Раньше при нажатии на этот пункт в разделе кредитной карты появлялось сообщение, что такие операции проходят как P2P и с кредитки % будут.

Сейчас такого нет :(

MASolomko, добрый день. Уведомление отображалось ошибочно. Т.к. операции будут безналичные - никакой комиссии не будет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:09

  MASolomko написав:
  Кочевник написав:Що це за новий пункт: "Дозволити оплату через QR"?
Раньше при нажатии на этот пункт в разделе кредитной карты появлялось сообщение, что такие операции проходят как P2P и с кредитки % будут.

Сейчас такого нет :(

MASolomko, добрый день. Уведомление отображалось ошибочно. Т.к. операции будут безналичные - никакой комиссии не будет.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7410
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:15

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Що це за новий пункт: "Дозволити оплату через QR"?

Функція дозволяє робити оплату товарів, скануючи QR-код.

Все це дуже красиво. Повні умови цієї фішки де взнати?

А які умови вас цікавлять? Опису функції в доступі для клієнтів не викладали. Функція працює в мережі супермаркетів "Ашан", дозволяєте оплату за функцією один раз, вводите дані картки, потім просто натискаєте "Оплатити через QR", скануєте код і робите оплату.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7410
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:22

Re: Альфа-Банк

День добрый.
Пару месяцев назад появилась проблема с гривневой картой Альфы «Виза платинум блек». Проявляется это в невозможности оплатить картой, а точнее, ее токеном GooglePay в киевском метрополитене. GooglePay пишет KYIVSKYI METROPOLITEN 8,00 грн. ВІДХИЛЕНО.
В других торговых точках оплата смартфоном проходит нормально. Оплата бесконтактно пластиком в метрополитене также проходит. Оплата в метрополитене с помощью GooglePay с картой другого банка также проходит.
Обращался два раза в поддержку. Первый раз посоветовали переустановить приложение GooglePay и снова завести карточки. Сделал. Не помогло. Второй раз зафиксировали обращение, но вот уже дней 10 как тишина. В метро езжу не часто, но все равно искать карту в сумке как-то напрягает.
Может, кто сталкивался с таким?
Magic
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:32

  Magic написав:День добрый.
Пару месяцев назад появилась проблема с гривневой картой Альфы «Виза платинум блек». Проявляется это в невозможности оплатить картой, а точнее, ее токеном GooglePay в киевском метрополитене. GooglePay пишет KYIVSKYI METROPOLITEN 8,00 грн. ВІДХИЛЕНО.
В других торговых точках оплата смартфоном проходит нормально. Оплата бесконтактно пластиком в метрополитене также проходит. Оплата в метрополитене с помощью GooglePay с картой другого банка также проходит.
Обращался два раза в поддержку. Первый раз посоветовали переустановить приложение GooglePay и снова завести карточки. Сделал. Не помогло. Второй раз зафиксировали обращение, но вот уже дней 10 как тишина. В метро езжу не часто, но все равно искать карту в сумке как-то напрягает.
Может, кто сталкивался с таким?

Magic, добрый день. Дайте номер счета и последние 4 цифры карты, пожалуйста. Проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:40

Альфа-банк, когда доедет утренний поезд? Уже время прибывать дневному...
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:50

Карты без номера и без даты

Кто-то уже пользовался безномерными картами за границей - вопросов небыло ?
Получил перевыпуск и все они без номера, без CVV и без expire date - всё в приложении.

Вопрос expire date уже зафиксирован на карте или можно отодвинуть его датой активации ? (старые карты включительно до декабря действуют, а Алла уже мне новые сделала.)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:56

  Fylhtq написав:Альфа-банк, когда доедет утренний поезд? Уже время прибывать дневному...

Fylhtq, добрый день. Утренний чуть опоздал :oops: Отправлен около 13:00.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:58

  Alfa_Bank написав:
  Avatar написав:Хотел отправить СЭП из МАБа, но как-всегда, когда он нужен - он недоступен ввиду очередных "покращень".
Ок, отправляю с мобильного приложения. Не перепроверив карту-источник попал на комиссию, т.к. по-дефолту выбралась кредитная карта.
В МАБе по-дефолту стоит дебетка.
Alfa-bank, почему данная опция (карты по-дефолту) вечно подводит и какая ее функция в таком виде?

Avatar, добрый день. Выбор карты-отправителя по умолчанию действует только в веб-версии.

Alfa_Bank, т.е. времени допилить такой настройки МАБа в приложение нет уже несколько лет (эта ж проблема неоднократно появлялась у форумчан тут и уже очень долгое время), равно как и изначально по-умолчанию выбирать дебетную карту (если она есть), а вот всякие пальмы/гидранты/ненужные имейлы про вход в МАБ - так на это время есть?
Это еще раз доказывает, что пользоваться приложением для отправки платежей просто опасно. Разве что банк специально полагается на невнимательность клиентов :evil:
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Девайс не запоминается. Никогда.

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Seva
 
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