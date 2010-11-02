|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:02
Alfa_Bank написав: Fylhtq написав:
Альфа-банк, когда доедет утренний поезд? Уже время прибывать дневному...
Fylhtq, добрый день. Утренний чуть опоздал
Отправлен около 13:00.
Уже приехал)
-
Fylhtq
-
-
- Повідомлень: 86
- З нами з: 22.08.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:08
Alfa_Bank написав: Magic написав:
День добрый.
Пару месяцев назад появилась проблема с гривневой картой Альфы «Виза платинум блек». Проявляется это в невозможности оплатить картой, а точнее, ее токеном GooglePay в киевском метрополитене. GooglePay пишет KYIVSKYI METROPOLITEN 8,00 грн. ВІДХИЛЕНО.
В других торговых точках оплата смартфоном проходит нормально. Оплата бесконтактно пластиком в метрополитене также проходит. Оплата в метрополитене с помощью GooglePay с картой другого банка также проходит.
Обращался два раза в поддержку. Первый раз посоветовали переустановить приложение GooglePay и снова завести карточки. Сделал. Не помогло. Второй раз зафиксировали обращение, но вот уже дней 10 как тишина. В метро езжу не часто, но все равно искать карту в сумке как-то напрягает.
Может, кто сталкивался с таким?
Magic, добрый день. Дайте номер счета и последние 4 цифры карты, пожалуйста. Проверю.
VISA хххх3104
26206908236554
Спасибо
-
Magic
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 06.02.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:09
Avatar написав:Alfa_Bank
, т.е. времени допилить такой настройки МАБа в приложение нет уже несколько лет (эта ж проблема неоднократно появлялась у форумчан тут и уже очень долгое время), равно как и изначально по-умолчанию выбирать дебетную карту (если она есть), а вот всякие пальмы/гидранты/ненужные имейлы про вход в МАБ - так на это время есть?
Это еще раз доказывает, что пользоваться приложением для отправки платежей просто опасно. Разве что банк специально полагается на невнимательность клиентов
Это действительно не приоритетное задание
При оплате на экране видно откуда совершается оплата, плюс приходит смс с кодом на телефон, где еще раз все можно проверить.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7415
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:11
Вам було мало скинути довіреність пристрою, яка знову не встановлюєьтся. Так вже смс надсилають із затримкою в 2 хвилини, коли термін дії коду закінчився.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 989
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:15
Alfa_Bank написав:
[
Это действительно не приоритетное задание
При оплате на экране видно откуда совершается оплата, плюс приходит смс с кодом на телефон, где еще раз все можно проверить.
Ну как бы не совсем видно когда вводишь код.
Да и в СМС никакой инфы нет с какого счета оплата.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2892
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 294 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:26
Magic написав: Alfa_Bank написав: Magic написав:
День добрый.
Пару месяцев назад появилась проблема с гривневой картой Альфы «Виза платинум блек». Проявляется это в невозможности оплатить картой, а точнее, ее токеном GooglePay в киевском метрополитене. GooglePay пишет KYIVSKYI METROPOLITEN 8,00 грн. ВІДХИЛЕНО.
В других торговых точках оплата смартфоном проходит нормально. Оплата бесконтактно пластиком в метрополитене также проходит. Оплата в метрополитене с помощью GooglePay с картой другого банка также проходит.
Обращался два раза в поддержку. Первый раз посоветовали переустановить приложение GooglePay и снова завести карточки. Сделал. Не помогло. Второй раз зафиксировали обращение, но вот уже дней 10 как тишина. В метро езжу не часто, но все равно искать карту в сумке как-то напрягает.
Может, кто сталкивался с таким?
Magic, добрый день. Дайте номер счета и последние 4 цифры карты, пожалуйста. Проверю.
VISA хххх3104
26206908236554
Спасибо
Взяла в работу. Отпишусь.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7415
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:49
Смс на вход, действительно стали приходить с большой задержкой, по другим операциям всё ок.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1858
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:52
2XL написав:
Alfa_Bank написав:Если депозит, под который подвязан ТС закрывается, то можете сразу после возврата средств перебросить их на сбер, закрыть ТС и подать запрос на Фаст-карту. Это, думаю, будет быстрее, чем ждать 14 дней. Потом перебросите средства со сбера на карт.счет и снимете без комиссии в кассе.
Альфа-банк, чем депозит Сберегательный отличается от другого депозита, у него нет счета возврата? После открытия с текущего счёта Сбера текущий счёт снова окажется подвязаным. И закрыть его по этой причине не удастся.
Или в случае со Сберегательным логика меняется?
Может у кого то был опыт в такой ситуации?
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3171
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:54
Кочевник написав:
Вам було мало скинути довіреність пристрою, яка знову не встановлюєьтся. Так вже смс надсилають із затримкою в 2 хвилини, коли термін дії коду закінчився.
Є проблему з доставкою смс на МТС, перевіряємо.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7415
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:57
Фантом написав:
Смс на вход, действительно стали приходить с большой задержкой, по другим операциям всё ок.
Наблюдается замедление доставки по оператору МТС, проверяем.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7415
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13707
|1912556
|
|
|35259
|4360134
|
|
|5463
|723834
|
Пон 21 жов, 2019 13:50
Aps
|