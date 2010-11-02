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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7770777177727773>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:02

  Alfa_Bank написав:
  Fylhtq написав:Альфа-банк, когда доедет утренний поезд? Уже время прибывать дневному...

Fylhtq, добрый день. Утренний чуть опоздал :oops: Отправлен около 13:00.

Уже приехал)
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:08

  Alfa_Bank написав:
  Magic написав:День добрый.
Пару месяцев назад появилась проблема с гривневой картой Альфы «Виза платинум блек». Проявляется это в невозможности оплатить картой, а точнее, ее токеном GooglePay в киевском метрополитене. GooglePay пишет KYIVSKYI METROPOLITEN 8,00 грн. ВІДХИЛЕНО.
В других торговых точках оплата смартфоном проходит нормально. Оплата бесконтактно пластиком в метрополитене также проходит. Оплата в метрополитене с помощью GooglePay с картой другого банка также проходит.
Обращался два раза в поддержку. Первый раз посоветовали переустановить приложение GooglePay и снова завести карточки. Сделал. Не помогло. Второй раз зафиксировали обращение, но вот уже дней 10 как тишина. В метро езжу не часто, но все равно искать карту в сумке как-то напрягает.
Может, кто сталкивался с таким?

Magic, добрый день. Дайте номер счета и последние 4 цифры карты, пожалуйста. Проверю.

VISA хххх3104
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Спасибо
Magic
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:09

  Avatar написав:Alfa_Bank, т.е. времени допилить такой настройки МАБа в приложение нет уже несколько лет (эта ж проблема неоднократно появлялась у форумчан тут и уже очень долгое время), равно как и изначально по-умолчанию выбирать дебетную карту (если она есть), а вот всякие пальмы/гидранты/ненужные имейлы про вход в МАБ - так на это время есть?
Это еще раз доказывает, что пользоваться приложением для отправки платежей просто опасно. Разве что банк специально полагается на невнимательность клиентов :evil:

Это действительно не приоритетное задание :? При оплате на экране видно откуда совершается оплата, плюс приходит смс с кодом на телефон, где еще раз все можно проверить.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:11

Re: Альфа-Банк

Вам було мало скинути довіреність пристрою, яка знову не встановлюєьтся. Так вже смс надсилають із затримкою в 2 хвилини, коли термін дії коду закінчився. :(
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:15

  Alfa_Bank написав:[
Это действительно не приоритетное задание :? При оплате на экране видно откуда совершается оплата, плюс приходит смс с кодом на телефон, где еще раз все можно проверить.


Ну как бы не совсем видно когда вводишь код.
Да и в СМС никакой инфы нет с какого счета оплата.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:26

  Magic написав:
  Alfa_Bank написав:
  Magic написав:День добрый.
Пару месяцев назад появилась проблема с гривневой картой Альфы «Виза платинум блек». Проявляется это в невозможности оплатить картой, а точнее, ее токеном GooglePay в киевском метрополитене. GooglePay пишет KYIVSKYI METROPOLITEN 8,00 грн. ВІДХИЛЕНО.
В других торговых точках оплата смартфоном проходит нормально. Оплата бесконтактно пластиком в метрополитене также проходит. Оплата в метрополитене с помощью GooglePay с картой другого банка также проходит.
Обращался два раза в поддержку. Первый раз посоветовали переустановить приложение GooglePay и снова завести карточки. Сделал. Не помогло. Второй раз зафиксировали обращение, но вот уже дней 10 как тишина. В метро езжу не часто, но все равно искать карту в сумке как-то напрягает.
Может, кто сталкивался с таким?

Magic, добрый день. Дайте номер счета и последние 4 цифры карты, пожалуйста. Проверю.

VISA хххх3104
26206908236554
Спасибо

Взяла в работу. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:49

Re: Альфа-Банк

Смс на вход, действительно стали приходить с большой задержкой, по другим операциям всё ок.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:52

Re: Альфа-Банк

2XL написав:
Alfa_Bank написав:Если депозит, под который подвязан ТС закрывается, то можете сразу после возврата средств перебросить их на сбер, закрыть ТС и подать запрос на Фаст-карту. Это, думаю, будет быстрее, чем ждать 14 дней. Потом перебросите средства со сбера на карт.счет и снимете без комиссии в кассе.

Альфа-банк, чем депозит Сберегательный отличается от другого депозита, у него нет счета возврата? После открытия с текущего счёта Сбера текущий счёт снова окажется подвязаным. И закрыть его по этой причине не удастся.
Или в случае со Сберегательным логика меняется?

Может у кого то был опыт в такой ситуации?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:54

  Кочевник написав:Вам було мало скинути довіреність пристрою, яка знову не встановлюєьтся. Так вже смс надсилають із затримкою в 2 хвилини, коли термін дії коду закінчився. :(

Є проблему з доставкою смс на МТС, перевіряємо.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:57

  Фантом написав:Смс на вход, действительно стали приходить с большой задержкой, по другим операциям всё ок.

Наблюдается замедление доставки по оператору МТС, проверяем.
Alfa_Bank
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