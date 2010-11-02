Alfa_Bank написав:Если депозит, под который подвязан ТС закрывается, то можете сразу после возврата средств перебросить их на сбер, закрыть ТС и подать запрос на Фаст-карту. Это, думаю, будет быстрее, чем ждать 14 дней. Потом перебросите средства со сбера на карт.счет и снимете без комиссии в кассе.
Альфа-банк, чем депозит Сберегательный отличается от другого депозита, у него нет счета возврата? После открытия с текущего счёта Сбера текущий счёт снова окажется подвязаным. И закрыть его по этой причине не удастся. Или в случае со Сберегательным логика меняется?
Alfa_Bank написав:Если депозит, под который подвязан ТС закрывается, то можете сразу после возврата средств перебросить их на сбер, закрыть ТС и подать запрос на Фаст-карту. Это, думаю, будет быстрее, чем ждать 14 дней. Потом перебросите средства со сбера на карт.счет и снимете без комиссии в кассе.
Альфа-банк, чем депозит Сберегательный отличается от другого депозита, у него нет счета возврата? После открытия с текущего счёта Сбера текущий счёт снова окажется подвязаным. И закрыть его по этой причине не удастся. Или в случае со Сберегательным логика меняется?
Сбер -- это бессрочный депо со свободным снятием\пополнением, для его обслуживания НЕ нужен никакой дополнительный счет. Клиент может в любой момент сам принять решение на какой счет (текущий или карточный) снять часть средств со Сбера. А можно обналичить средства и непосредственно со Сбера через кассу или АТМ. Особенность обнала с Пакетного карточного и Сбера следующая. Со Сбера, т.к. это таки депозит, можно обналить анлим(касса, АТМ), но только если средства отлежались на Сбере не менее 14дн. С Пакетного можно обналить любые средства нашару в пределах условий Пакета. Например, для Ультры это 10К/мес в любом АТМ мира и 2 раза анлим через кассу. Кроме этого можно обналить анлим(через менагера) с Карточного те средства, шо упали на карту после окончания срочного депо.
rollo написав:Alfa_Bank , в моем мобильном приложении нет возможности заказать карту трэвэл. Кроме того, в разделе "другое" новости банка застыли на 20 сентября и обновления приложения не помогают. Как это исправить?
rollo, добрый день. Удалите приложение, скачайте его снова. Затем, в предавторизационной зоне (до момента входа в мобайл) будет возможность заказать любую карту. Новостей просто новых в приложении нет.
Добрый день! Удалил приложение, снова скачал, в предавторизационной зоне сразу спрашивает пароль входа (без возможности заказать какую - либо карту), вошел снова. Новости как были на 20 сентября так и остались.
Да, при простом удалении и повторной установке действительно приложение не выходит в предавторизационную зону (по крайней мере на Андроид 9).Оно где-то запоминает привязку к логину. В моем случае помог только другой Андроид-телефон, случайно оказавшийся под рукой, на котором никогда не стояло приложение Alfa-Mobile Ukraine
2XL написав:Альфа-банк, чем депозит Сберегательный отличается от другого депозита, у него нет счета возврата? После открытия с текущего счёта Сбера текущий счёт снова окажется подвязаным. И закрыть его по этой причине не удастся.
ИМХО если открыть сбер с текущего то ничего не подвязывается. при работе с сбером: 1) когда обслуживаешся в банке сберы видно как текущие счета. 2) с него прямо можно снимать без никаких перекидок. А открытие сбера это как перекидка между счетами. И походу сбер это тот же текущий счет просто с другим функционированием.
mephala написав:А открытие сбера это как перекидка между счетами
З Ощадного СЕПи не ходять.
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Rainbow написав:Вопрос знатокам С помощью какой карты лучше оплачивать авиабилеты? Есть кредитки Максимум, ЕКО и дебетовая Ультра. Может какие плюшки с повышенным кешбеком имеются?
х.з. у меня ни с какой не получилось сегодня оплатить , операция неуспешна,попробуйте повторить операцию позже и все... Три звонка в КЦ ничего не дали -наши сотрудники работают над устраниением, виноват моб. оператор(задерживает смс),а потом и вовсе сказали -у нас все работает , ничего не знаем..