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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7770777177727773

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:57

  2XL написав:
2XL написав:
Alfa_Bank написав:Если депозит, под который подвязан ТС закрывается, то можете сразу после возврата средств перебросить их на сбер, закрыть ТС и подать запрос на Фаст-карту. Это, думаю, будет быстрее, чем ждать 14 дней. Потом перебросите средства со сбера на карт.счет и снимете без комиссии в кассе.

Альфа-банк, чем депозит Сберегательный отличается от другого депозита, у него нет счета возврата? После открытия с текущего счёта Сбера текущий счёт снова окажется подвязаным. И закрыть его по этой причине не удастся.
Или в случае со Сберегательным логика меняется?

Может у кого то был опыт в такой ситуации?

Видела ваш вопрос. Отвечу чуть позже.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:06

  2XL написав:
Alfa_Bank написав:Если депозит, под который подвязан ТС закрывается, то можете сразу после возврата средств перебросить их на сбер, закрыть ТС и подать запрос на Фаст-карту. Это, думаю, будет быстрее, чем ждать 14 дней. Потом перебросите средства со сбера на карт.счет и снимете без комиссии в кассе.

Альфа-банк, чем депозит Сберегательный отличается от другого депозита, у него нет счета возврата? После открытия с текущего счёта Сбера текущий счёт снова окажется подвязаным. И закрыть его по этой причине не удастся.
Или в случае со Сберегательным логика меняется?

Сбер -- это бессрочный депо со свободным снятием\пополнением, для его обслуживания НЕ нужен никакой дополнительный счет. Клиент может в любой момент сам принять решение на какой счет (текущий или карточный) снять часть средств со Сбера. А можно обналичить средства и непосредственно со Сбера через кассу или АТМ.
Особенность обнала с Пакетного карточного и Сбера следующая.
Со Сбера, т.к. это таки депозит, можно обналить анлим(касса, АТМ), но только если средства отлежались на Сбере не менее 14дн.
С Пакетного можно обналить любые средства нашару в пределах условий Пакета. Например, для Ультры это 10К/мес в любом АТМ мира и 2 раза анлим через кассу.
Кроме этого можно обналить анлим(через менагера) с Карточного те средства, шо упали на карту после окончания срочного депо.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:19

  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:Alfa_Bank , в моем мобильном приложении нет возможности заказать карту трэвэл.
Кроме того, в разделе "другое" новости банка застыли на 20 сентября и обновления приложения не помогают. Как это исправить?

rollo, добрый день. Удалите приложение, скачайте его снова. Затем, в предавторизационной зоне (до момента входа в мобайл) будет возможность заказать любую карту. Новостей просто новых в приложении нет.


Добрый день! Удалил приложение, снова скачал, в предавторизационной зоне сразу спрашивает пароль входа (без возможности заказать какую - либо карту), вошел снова.
Новости как были на 20 сентября так и остались. :|


Да, при простом удалении и повторной установке действительно приложение не выходит в предавторизационную зону (по крайней мере на Андроид 9).Оно где-то запоминает привязку к логину. В моем случае помог только другой Андроид-телефон, случайно 8) оказавшийся под рукой, на котором никогда не стояло приложение Alfa-Mobile Ukraine :)
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:19

  Alfa_Bank написав:rollo, можете отправить ИНН сюда с ссылкой на отзыв - info_client@alfabank.kiev.ua.

Отправил и часть проблем решилась. Спасибо. Теперь жду ответ по некорректной работе приложения, что касается новостей банка.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:28

  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:rollo, можете отправить ИНН сюда с ссылкой на отзыв - info_client@alfabank.kiev.ua.

Отправил и часть проблем решилась. Спасибо. Теперь жду ответ по некорректной работе приложения, что касается новостей банка.

Отпишусь, как только получу информацию.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:38

Вопрос знатокам :D
С помощью какой карты лучше оплачивать авиабилеты?
Есть кредитки Максимум, ЕКО и дебетовая Ультра.
Может какие плюшки с повышенным кешбеком имеются?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:54

  2XL написав:Альфа-банк, чем депозит Сберегательный отличается от другого депозита, у него нет счета возврата? После открытия с текущего счёта Сбера текущий счёт снова окажется подвязаным. И закрыть его по этой причине не удастся.

ИМХО если открыть сбер с текущего то ничего не подвязывается. при работе с сбером:
1) когда обслуживаешся в банке сберы видно как текущие счета.
2) с него прямо можно снимать без никаких перекидок.
А открытие сбера это как перекидка между счетами. И походу сбер это тот же текущий счет просто с другим функционированием.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:00

  ТЕА написав:
  AG_ написав:А шаблоны с новыми IBAN-реквизитами кто-нибудь понял как делать или они пока не реализованы и нужно ждать когда будут?

это пока за гранью возможностей Альфы... :(
У меня работает
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:30

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:А открытие сбера это как перекидка между счетами

З Ощадного СЕПи не ходять.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:51

  Rainbow написав:Вопрос знатокам :D
С помощью какой карты лучше оплачивать авиабилеты?
Есть кредитки Максимум, ЕКО и дебетовая Ультра.
Может какие плюшки с повышенным кешбеком имеются?



х.з. у меня ни с какой не получилось сегодня оплатить , операция неуспешна,попробуйте повторить операцию позже и все... Три звонка в КЦ ничего не дали -наши сотрудники работают над устраниением, виноват моб. оператор(задерживает смс),а потом и вовсе сказали -у нас все работает , ничего не знаем..
Бекас
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