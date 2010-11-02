Додано: Пон 21 жов, 2019 15:06

2XL написав: Alfa_Bank написав: Если депозит, под который подвязан ТС закрывается, то можете сразу после возврата средств перебросить их на сбер, закрыть ТС и подать запрос на Фаст-карту. Это, думаю, будет быстрее, чем ждать 14 дней. Потом перебросите средства со сбера на карт.счет и снимете без комиссии в кассе.

Альфа-банк, чем депозит Сберегательный отличается от другого депозита, у него нет счета возврата? После открытия с текущего счёта Сбера текущий счёт снова окажется подвязаным. И закрыть его по этой причине не удастся.

Или в случае со Сберегательным логика меняется? Альфа-банк, чем депозит Сберегательный отличается от другого депозита, у него нет счета возврата? После открытия с текущего счёта Сбера текущий счёт снова окажется подвязаным. И закрыть его по этой причине не удастся.Или в случае со Сберегательным логика меняется?

Сбер -- это бессрочный депо со свободным снятием\пополнением, для его обслуживания НЕ нужен никакой дополнительный счет. Клиент может в любой момент сам принять решение на какой счет (текущий или карточный) снять часть средств со Сбера. А можно обналичить средства и непосредственно со Сбера через кассу или АТМ.Особенность обнала с Пакетного карточного и Сбера следующая.Со Сбера, т.к. это таки депозит, можно обналить анлим(касса, АТМ), но только если средства отлежались на Сбере не менее 14дн.С Пакетного можно обналить любые средства нашару в пределах условий Пакета. Например, для Ультры это 10К/мес в любом АТМ мира и 2 раза анлим через кассу.Кроме этого можно обналить анлим(через менагера) с Карточного те средства, шо упали на карту после окончания срочного депо.