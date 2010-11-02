Возможно, что через это
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 17:27
Re: Альфа-Банк
Возможно, что через это
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:08
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер!
ув. офпред, при попытке добавить новый Шаблон в разделе Шаблоны меня перекидывает в Платежи. Можно ли передать разработчикам?
ну и да, добавлю свой голос к актуальности шаблонов в новом стандарте...
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:46
абсолютно всё верно, но только до того момента пока вы не захотите закрыть сберегательный счёт, так как остаток по счёту при закрытии возвращается на тот счёт с которого сбер открывался (карточный или текущий) и если на этот момент счёт с которого открывали сбер будет закрыт, то деньги повиснут на транзитном счёте в банке и извлечь их оттуда можно будет только посетив банк...
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:52
Вітаю! Карта Тревел. На скільки знаю списання по операціях в іноземній валюті відбувається по курсу на момент проведення. Сьогодні провелиcя 2 операції в usd по курсу 25.4, при тому що на сайті Альфа світить на сьогодні 25.1. Чому так? Я щось не врахував?
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