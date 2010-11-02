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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7772777377747775>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 17:27

Re: Альфа-Банк

  wildlynx написав:Оно где-то запоминает привязку к логину.
Возможно, что через это https://passwords.google.com/
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:08

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер!

ув. офпред, при попытке добавить новый Шаблон в разделе Шаблоны меня перекидывает в Платежи. Можно ли передать разработчикам?

ну и да, добавлю свой голос к актуальности шаблонов в новом стандарте...
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:46

  clientage написав:Сбер -- это бессрочный депо со свободным снятием\пополнением, для его обслуживания НЕ нужен никакой дополнительный счет. Клиент может в любой момент сам принять решение на какой счет (текущий или карточный) снять часть средств со Сбера.

абсолютно всё верно, но только до того момента пока вы не захотите закрыть сберегательный счёт, так как остаток по счёту при закрытии возвращается на тот счёт с которого сбер открывался (карточный или текущий) и если на этот момент счёт с которого открывали сбер будет закрыт, то деньги повиснут на транзитном счёте в банке и извлечь их оттуда можно будет только посетив банк...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:52

Вітаю! Карта Тревел. На скільки знаю списання по операціях в іноземній валюті відбувається по курсу на момент проведення. Сьогодні провелиcя 2 операції в usd по курсу 25.4, при тому що на сайті Альфа світить на сьогодні 25.1. Чому так? Я щось не врахував?
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:54

Re: Альфа-Банк

  ТЕА написав:то деньги повиснут на транзитном счёте в банке и извлечь их оттуда можно будет только посетив банк...

Логично :)
А зачем закрывать то отакое чудо? 100грн/20уе погоды не сделают, а финансовый инструмент для осознанного клиента -- просто шикаарный :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:00

  clientage написав:
  ТЕА написав:то деньги повиснут на транзитном счёте в банке и извлечь их оттуда можно будет только посетив банк...

Логично :)
А зачем закрывать то отакое чудо? 100грн/20уе погоды не сделают, а финансовый инструмент для осознанного клиента -- просто шикаарный :)

самое интересное что при закрытии в МАБе якобы можно указать на какой счёт возвращать деньги, но эта функция тупо не работает... :)
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:01

  ТЕА написав:
  clientage написав:Сбер -- это бессрочный депо со свободным снятием\пополнением, для его обслуживания НЕ нужен никакой дополнительный счет. Клиент может в любой момент сам принять решение на какой счет (текущий или карточный) снять часть средств со Сбера.

абсолютно всё верно, но только до того момента пока вы не захотите закрыть сберегательный счёт, так как остаток по счёту при закрытии возвращается на тот счёт с которого сбер открывался (карточный или текущий) и если на этот момент счёт с которого открывали сбер будет закрыт, то деньги повиснут на транзитном счёте в банке и извлечь их оттуда можно будет только посетив банк...

Неправда. Сбер можно закрывать с выдачей через кассу.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:07

  BBC написав:
  ТЕА написав:
  clientage написав:Сбер -- это бессрочный депо со свободным снятием\пополнением, для его обслуживания НЕ нужен никакой дополнительный счет. Клиент может в любой момент сам принять решение на какой счет (текущий или карточный) снять часть средств со Сбера.

абсолютно всё верно, но только до того момента пока вы не захотите закрыть сберегательный счёт, так как остаток по счёту при закрытии возвращается на тот счёт с которого сбер открывался (карточный или текущий) и если на этот момент счёт с которого открывали сбер будет закрыт, то деньги повиснут на транзитном счёте в банке и извлечь их оттуда можно будет только посетив банк...

Неправда. Сбер можно закрывать с выдачей через кассу.

да через менеджера можно закрыть с выдачей через кассу, а я писал о закрытии сбера в МАБе и там есть глюк с выбором счёта для возвраиа средств, но независимо от того какой вы счёт выберете деньги могут упасть только на счёт с которого сбер открывался...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:35

ткните на тарифы fast card пож.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:40

  novichok написав:ткните на тарифы fast card пож.

А их, кажись, и нема
Обслуживается по тарифам Комфорта, но БЕЗ абонки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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