clientage написав:Сбер -- это бессрочный депо со свободным снятием\пополнением, для его обслуживания НЕ нужен никакой дополнительный счет. Клиент может в любой момент сам принять решение на какой счет (текущий или карточный) снять часть средств со Сбера.
абсолютно всё верно, но только до того момента пока вы не захотите закрыть сберегательный счёт, так как остаток по счёту при закрытии возвращается на тот счёт с которого сбер открывался (карточный или текущий) и если на этот момент счёт с которого открывали сбер будет закрыт, то деньги повиснут на транзитном счёте в банке и извлечь их оттуда можно будет только посетив банк...
Вітаю! Карта Тревел. На скільки знаю списання по операціях в іноземній валюті відбувається по курсу на момент проведення. Сьогодні провелиcя 2 операції в usd по курсу 25.4, при тому що на сайті Альфа світить на сьогодні 25.1. Чому так? Я щось не врахував?
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clientage написав:Сбер -- это бессрочный депо со свободным снятием\пополнением, для его обслуживания НЕ нужен никакой дополнительный счет. Клиент может в любой момент сам принять решение на какой счет (текущий или карточный) снять часть средств со Сбера.
абсолютно всё верно, но только до того момента пока вы не захотите закрыть сберегательный счёт, так как остаток по счёту при закрытии возвращается на тот счёт с которого сбер открывался (карточный или текущий) и если на этот момент счёт с которого открывали сбер будет закрыт, то деньги повиснут на транзитном счёте в банке и извлечь их оттуда можно будет только посетив банк...
Неправда. Сбер можно закрывать с выдачей через кассу.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
clientage написав:Сбер -- это бессрочный депо со свободным снятием\пополнением, для его обслуживания НЕ нужен никакой дополнительный счет. Клиент может в любой момент сам принять решение на какой счет (текущий или карточный) снять часть средств со Сбера.
абсолютно всё верно, но только до того момента пока вы не захотите закрыть сберегательный счёт, так как остаток по счёту при закрытии возвращается на тот счёт с которого сбер открывался (карточный или текущий) и если на этот момент счёт с которого открывали сбер будет закрыт, то деньги повиснут на транзитном счёте в банке и извлечь их оттуда можно будет только посетив банк...
Неправда. Сбер можно закрывать с выдачей через кассу.
да через менеджера можно закрыть с выдачей через кассу, а я писал о закрытии сбера в МАБе и там есть глюк с выбором счёта для возвраиа средств, но независимо от того какой вы счёт выберете деньги могут упасть только на счёт с которого сбер открывался...