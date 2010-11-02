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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 19:59
clientage написав: novichok написав:
ткните на тарифы fast card пож.
А их, кажись, и нема
Обслуживается по тарифам Комфорта, но БЕЗ абонки
мне итересна неактивность карты, 180 дней?
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:06
https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf
novichok написав:
ткните на тарифы fast card пож.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:10
novichok написав:
мне итересна неактивность карты, 180 дней?
счет, по которому более, чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца
не проводились операции
Жадность и Отвага!
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