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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7772777377747775

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:59

  clientage написав:
  novichok написав:ткните на тарифы fast card пож.

А их, кажись, и нема
Обслуживается по тарифам Комфорта, но БЕЗ абонки

мне итересна неактивность карты, 180 дней?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:06

  novichok написав:ткните на тарифы fast card пож.

https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:10

  novichok написав: мне итересна неактивность карты, 180 дней?

счет, по которому более, чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца не проводились операции
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 7772777377747775
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