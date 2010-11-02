Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 19:59
clientage написав: novichok написав:
ткните на тарифы fast card пож.
А их, кажись, и нема
Обслуживается по тарифам Комфорта, но БЕЗ абонки
мне итересна неактивность карты, 180 дней?
novichok
Повідомлень: 1937
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 162 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:06
novichok написав:
ткните на тарифы fast card пож.
https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
Повідомлень: 2459
З нами з: 06.03.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 289 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:10
novichok написав:
мне итересна неактивность карты, 180 дней?
счет, по которому более, чем 180 календарных дней
от даты последнего рабочего дня текущего месяца
не проводились операции
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Повідомлень: 3919
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 494 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:38
novichok написав: clientage написав: novichok написав:
ткните на тарифы fast card пож.
А их, кажись, и нема
Обслуживается по тарифам Комфорта, но БЕЗ абонки
мне итересна неактивность карты, 180 дней?
Ну закиньте остаток на ДохСейф и забудьте про неактивность
Разве шо думаю в конце мес. не стоит с ДохСейфа гроши снимать с неактивной карты -- Алка спритна дівчина, може скоріше за вас абонку зняти
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 29333
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2347 раз.
Подякували: 3385 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:39
andriykulyk76 написав:
Вітаю! Карта Тревел. На скільки знаю списання по операціях в іноземній валюті відбувається по курсу на момент проведення. Сьогодні провелиcя 2 операції в usd по курсу 25.4, при тому що на сайті Альфа світить на сьогодні 25.1. Чому так? Я щось не врахував?
Вітаю! Ви звернули увагу саме на курси за розрахунки картками на сайті банку?
Ці курси відпізняються від курсів онлайн та у відділеннях банку в гіршу сторону.
Можливо, ви не врахували саме карткові курси. Такі курси по карткам з'явилися з червня 2019 року.
rollo
Повідомлень: 11
З нами з: 20.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 жов, 2019 05:53
Alfa_Bank написав:
Опису функції в доступі для клієнтів не викладали.
Другими словами банк подсовывает клиенту "кота в мешке".
Зачем в мобильном приложении отображать тот пункт, по которому в открытом доступе нет исчерпывающей информации?
Alfa_Bank написав:
...вводите дані картки, потім просто натискаєте "Оплатити через QR", скануєте код і робите оплату.
1 Можно ввести карты любого банка?
2 А почему в мобильном приложении не реализовали выбор между своими картами?
MASolomko
Повідомлень: 1331
З нами з: 08.03.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 153 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
13716
1913767
35267
4361022
5463
724107
Пон 21 жов, 2019 13:50 Aps