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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7773777477757776>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:59

  clientage написав:
  novichok написав:ткните на тарифы fast card пож.

А их, кажись, и нема
Обслуживается по тарифам Комфорта, но БЕЗ абонки

мне итересна неактивность карты, 180 дней?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:06

  novichok написав:ткните на тарифы fast card пож.

https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:10

  novichok написав: мне итересна неактивность карты, 180 дней?

счет, по которому более, чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца не проводились операции
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:38

  novichok написав:
  clientage написав:
  novichok написав:ткните на тарифы fast card пож.

А их, кажись, и нема
Обслуживается по тарифам Комфорта, но БЕЗ абонки

мне итересна неактивность карты, 180 дней?

Ну закиньте остаток на ДохСейф и забудьте про неактивность
Разве шо думаю в конце мес. не стоит с ДохСейфа гроши снимать с неактивной карты -- Алка спритна дівчина, може скоріше за вас абонку зняти :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:39

  andriykulyk76 написав:Вітаю! Карта Тревел. На скільки знаю списання по операціях в іноземній валюті відбувається по курсу на момент проведення. Сьогодні провелиcя 2 операції в usd по курсу 25.4, при тому що на сайті Альфа світить на сьогодні 25.1. Чому так? Я щось не врахував?

Вітаю! Ви звернули увагу саме на курси за розрахунки картками на сайті банку?
Ці курси відпізняються від курсів онлайн та у відділеннях банку в гіршу сторону.
Можливо, ви не врахували саме карткові курси. Такі курси по карткам з'явилися з червня 2019 року.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 05:53

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Опису функції в доступі для клієнтів не викладали.
Другими словами банк подсовывает клиенту "кота в мешке".
Зачем в мобильном приложении отображать тот пункт, по которому в открытом доступе нет исчерпывающей информации?

  Alfa_Bank написав:...вводите дані картки, потім просто натискаєте "Оплатити через QR", скануєте код і робите оплату.
1 Можно ввести карты любого банка?
2 А почему в мобильном приложении не реализовали выбор между своими картами?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 07:17

Re: Альфа-Банк

  rollo написав:Ви звернули увагу саме на курси за розрахунки картками на сайті банку?
Ці курси відпізняються від курсів онлайн та у відділеннях банку в гіршу сторону.

Звичайно, я знаю про 3 різних курси (відділення, онлайн, картки). Прошу відповісти офіційного представника, чому вчорашнє списання відбулося по 25.40, при курсі на сайті для карток 25.10?
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 07:32

  Arien написав:Добрый вечер!

ув. офпред, при попытке добавить новый Шаблон в разделе Шаблоны меня перекидывает в Платежи. Можно ли передать разработчикам?

ну и да, добавлю свой голос к актуальности шаблонов в новом стандарте...

Arien, добрый день. Все верно. После нажатия на "Создать шаблон " вы выбираете любой тип операции из предложенных шаблонов. Поэтому открывается страница "Платежи и переводы". Далее вводите необходимые реквизиты и нажимаете кнопку "Сохранить шаблон". Открывается окно для редактирования шаблона платежа, в котором возможно установить название, группу, иконку и цвет для данного шаблона. Нажимаем "Сохранить". Шаблон создан, но не подтвержден.Для подтверждения шаблона выбираем ссылку "подтвердить". После чего будет отправлен код подтверждения операции на мобильный номер телефона. Введите полученный код и нажмите кнопку "Подтвердить". Шаблон подтвержден.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 07:36

  novichok написав:ткните на тарифы fast card пож.

novichok, добрый день. https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 07:43

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Опису функції в доступі для клієнтів не викладали.
Другими словами банк подсовывает клиенту "кота в мешке".
Зачем в мобильном приложении отображать тот пункт, по которому в открытом доступе нет исчерпывающей информации?

  Alfa_Bank написав:...вводите дані картки, потім просто натискаєте "Оплатити через QR", скануєте код і робите оплату.
1 Можно ввести карты любого банка?
2 А почему в мобильном приложении не реализовали выбор между своими картами?

MASolomko, добрый день. Какую исчерпывающую информацию вы хотите видеть? Это обычная кнопка, которая позволяет оплачивать, сканируя код. Всю информацию о том, как пользоваться, если не понятны шаги при прохождении в мобайле, можно узнать в КЦ. Можно использовать только карты нашего банка, что отображаются в мобайле.
2 А почему в мобильном приложении не реализовали выбор между своими картами?
Какой выбор вы имеете ввиду? Функция оплаты по QR находится на карте, которую вы выбираете, именно ее реквизиты вводите.
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