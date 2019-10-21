мне итересна неактивность карты, 180 дней?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 19:59
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:06
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:10
счет, по которому более, чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца не проводились операции
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:38
Ну закиньте остаток на ДохСейф и забудьте про неактивность
Разве шо думаю в конце мес. не стоит с ДохСейфа гроши снимать с неактивной карты -- Алка спритна дівчина, може скоріше за вас абонку зняти
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:39
Вітаю! Ви звернули увагу саме на курси за розрахунки картками на сайті банку?
Ці курси відпізняються від курсів онлайн та у відділеннях банку в гіршу сторону.
Можливо, ви не врахували саме карткові курси. Такі курси по карткам з'явилися з червня 2019 року.
Додано: Вів 22 жов, 2019 05:53
Re: Альфа-Банк
Другими словами банк подсовывает клиенту "кота в мешке".
Зачем в мобильном приложении отображать тот пункт, по которому в открытом доступе нет исчерпывающей информации?
1 Можно ввести карты любого банка?
2 А почему в мобильном приложении не реализовали выбор между своими картами?
Додано: Вів 22 жов, 2019 07:17
Re: Альфа-Банк
Звичайно, я знаю про 3 різних курси (відділення, онлайн, картки). Прошу відповісти офіційного представника, чому вчорашнє списання відбулося по 25.40, при курсі на сайті для карток 25.10?
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Додано: Вів 22 жов, 2019 07:32
Arien, добрый день. Все верно. После нажатия на "Создать шаблон " вы выбираете любой тип операции из предложенных шаблонов. Поэтому открывается страница "Платежи и переводы". Далее вводите необходимые реквизиты и нажимаете кнопку "Сохранить шаблон". Открывается окно для редактирования шаблона платежа, в котором возможно установить название, группу, иконку и цвет для данного шаблона. Нажимаем "Сохранить". Шаблон создан, но не подтвержден.Для подтверждения шаблона выбираем ссылку "подтвердить". После чего будет отправлен код подтверждения операции на мобильный номер телефона. Введите полученный код и нажмите кнопку "Подтвердить". Шаблон подтвержден.
Додано: Вів 22 жов, 2019 07:36
novichok, добрый день.
Додано: Вів 22 жов, 2019 07:43
MASolomko, добрый день. Какую исчерпывающую информацию вы хотите видеть? Это обычная кнопка, которая позволяет оплачивать, сканируя код. Всю информацию о том, как пользоваться, если не понятны шаги при прохождении в мобайле, можно узнать в КЦ. Можно использовать только карты нашего банка, что отображаются в мобайле.
Какой выбор вы имеете ввиду? Функция оплаты по QR находится на карте, которую вы выбираете, именно ее реквизиты вводите.
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