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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7773777477757776

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 07:45

  andriykulyk76 написав:
  rollo написав:Ви звернули увагу саме на курси за розрахунки картками на сайті банку?
Ці курси відпізняються від курсів онлайн та у відділеннях банку в гіршу сторону.

Звичайно, я знаю про 3 різних курси (відділення, онлайн, картки). Прошу відповісти офіційного представника, чому вчорашнє списання відбулося по 25.40, при курсі на сайті для карток 25.10?

andriykulyk76, доброго дня. Прошу вас вказати номер рахунку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:00

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Какую исчерпывающую информацию вы хотите видеть? Это обычная кнопка, которая позволяет оплачивать, сканируя код. ...Можно использовать только карты нашего банка, что отображаются в мобайле.
Хотя бы информацию, озвученную Вами, и то, что нет комиссии. А также пример QR-кода, который подходит для оплаты через ваше приложение. QR-коды от ПриватБанка же не подойдут? :D

  Alfa_Bank написав:Функция оплаты по QR находится на карте, которую вы выбираете, именно ее реквизиты вводите.
Вот я зашёл в свою кредитку, выбрал этот пункт и теперь главный вопрос: "Зачем мне вводить реквизиты карты?". Почему нельзя одним движением пальца включить/отключить эту опцию или хотя бы включать эту опцию через однаразовый пароль в SMS?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:04

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Какую исчерпывающую информацию вы хотите видеть? Это обычная кнопка, которая позволяет оплачивать, сканируя код. ...Можно использовать только карты нашего банка, что отображаются в мобайле.
Хотя бы информацию, озвученную Вами, и то, что нет комиссии. А также пример QR-кода, который подходит для оплаты через ваше приложение. QR-коды от ПриватБанка же не подойдут? :D

  Alfa_Bank написав:Функция оплаты по QR находится на карте, которую вы выбираете, именно ее реквизиты вводите.
Вот я зашёл в свою кредитку, выбрал этот пункт и теперь главный вопрос: "Зачем мне вводить реквизиты карты?". Почему нельзя одним движением пальца включить/отключить эту опцию или хотя бы включать эту опцию через однаразовый пароль в SMS?

Нет. Только коды товаров в сети "Ашан". Можете написать в чат, позвонить на горячую линию и там подскажут все детали. Относительно автозаполнения реквизитов, передам коллегам для обсуждения.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:10

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Только коды товаров в сети "Ашан". Можете написать в чат, позвонить на горячую линию и там подскажут все детали.
Ну, так напишите это в данном разделе приложения. А то судя по обсуждениям в этой ветке много чего там наговорят, что Вам потом это разгребать.

  Alfa_Bank написав:Можно использовать только карты нашего банка, что отображаются в мобайле.
А на практике совсем другое. Ввёл данные карточки ПриватБанка, неправильно указал CVV и появилось сообщение о том, что карта не добавлена и повторите попытку позже (нет никакого сообщения о том, что мы принимаем только свои карты). Ну и изюминка — Приват сообщил, что я неправильно ввёл CVV и LOOKUP code из 6 цифр.

Если принимаете только свои карты, то зачем постучали в Приват?

PS Сие провернул пару минут назад.
PPS За тестирование доплачивает обычно XD
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:19

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Только коды товаров в сети "Ашан". Можете написать в чат, позвонить на горячую линию и там подскажут все детали.
Ну, так напишите это в данном разделе приложения. А то судя по обсуждениям в этой ветке много чего там наговорят, что Вам потом это разгребать.

  Alfa_Bank написав:Можно использовать только карты нашего банка, что отображаются в мобайле.
А на практике совсем другое. Ввёл данные карточки ПриватБанка, неправильно указал CVV и появилось сообщение о том, что карта не добавлена и повторите попытку позже (нет никакого сообщения о том, что мы принимаем только свои карты). Ну и изюминка — Приват сообщил, что я неправильно ввёл CVV и LOOKUP code из 6 цифр.

Если принимаете только свои карты, то зачем постучали в Приват?

PS Сие провернул пару минут назад.
PPS За тестирование доплачивает обычно XD

Думаю, все там нормально объяснят) А по подвязке написала на поддержку для проверки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:26

  Alfa_Bank написав:
  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Только коды товаров в сети "Ашан". Можете написать в чат, позвонить на горячую линию и там подскажут все детали.
Ну, так напишите это в данном разделе приложения. А то судя по обсуждениям в этой ветке много чего там наговорят, что Вам потом это разгребать.

  Alfa_Bank написав:Можно использовать только карты нашего банка, что отображаются в мобайле.
А на практике совсем другое. Ввёл данные карточки ПриватБанка, неправильно указал CVV и появилось сообщение о том, что карта не добавлена и повторите попытку позже (нет никакого сообщения о том, что мы принимаем только свои карты). Ну и изюминка — Приват сообщил, что я неправильно ввёл CVV и LOOKUP code из 6 цифр.

Если принимаете только свои карты, то зачем постучали в Приват?

PS Сие провернул пару минут назад.
PPS За тестирование доплачивает обычно XD

Думаю, все там нормально объяснят) А по подвязке написала на поддержку для проверки.

Я наприклад, обрав європу пакетну картку. І мені видало - "операція неуспішна". Що я з цього повинен зрозуміти?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:28

Re: Альфа-Банк

Сьогодні я піймав новий глюк. Не всі картки підтягнулися в мобайл з першого входу. Був змушений повторити вхід.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:35

  Кочевник написав:Сьогодні я піймав новий глюк. Не всі картки підтягнулися в мобайл з першого входу. Був змушений повторити вхід.

Кочевник, доброго дня. Таке інколи буває, повторний вхід допомагає.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:39

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Сьогодні я піймав новий глюк. Не всі картки підтягнулися в мобайл з першого входу. Був змушений повторити вхід.

Кочевник, доброго дня. Таке інколи буває, повторний вхід допомагає.

Достаточно было просто свайпонуть сверху вниз )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:39

Alfa_Bank, стосовно умов сплати по QR-коду. Якщо банк спише комісію, то як довести, що комісії не повинно бути? Посилатися на слова евфемерного співробітника підтримки? Який не має ніякого ідентифікатора. Банк тупо відморозиться, що співробітник підтримки був неправий.

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Сьогодні я піймав новий глюк. Не всі картки підтягнулися в мобайл з першого входу. Був змушений повторити вхід.

Кочевник, доброго дня. Таке інколи буває, повторний вхід допомагає.

Достаточно было просто свайпонуть сверху вниз )

Не допомагало.
Кочевник
 
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