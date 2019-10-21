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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7774777577767777

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:54

  Кочевник написав:Alfa_Bank, стосовно умов сплати по QR-коду. Якщо банк спише комісію, то як довести, що комісії не повинно бути? Посилатися на слова евфемерного співробітника підтримки? Який не має ніякого ідентифікатора. Банк тупо відморозиться, що співробітник підтримки був неправий.

Співробітники всю інформацію продивляються в спеціальній програмі, це все фіксується. Тому при зверненні клієнта все пепевіряємо. Сплата по QR - це безготівкова операція.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:00

  MASolomko написав:А на практике совсем другое. Ввёл данные карточки ПриватБанка, неправильно указал CVV и появилось сообщение о том, что карта не добавлена и повторите попытку позже (нет никакого сообщения о том, что мы принимаем только свои карты). Ну и изюминка — Приват сообщил, что я неправильно ввёл CVV и LOOKUP code из 6 цифр.

Если принимаете только свои карты, то зачем постучали в Приват?

Уточняю информацию. При открытии разрешения оплаты через QR, мобайл выходит на общую форму этой функции, где можно подвязать любую карту (поэтому пришел запрос в Приват). Но поскольку вход через мобайл, то система "отсекает" подвязку любой другой карты, кроме нашей.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7426
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:01

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, стосовно умов сплати по QR-коду. Якщо банк спише комісію, то як довести, що комісії не повинно бути? Посилатися на слова евфемерного співробітника підтримки? Який не має ніякого ідентифікатора. Банк тупо відморозиться, що співробітник підтримки був неправий.

Сплата по QR - це безготівкова операція.

Безготівкова торгова операція, чи безготівковий переказ коштів? Якщо торгова, з яким MCC? Чи нараховуються по ній горішкі кеш`ю? Якщо так, то по якій категорії?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:15

  Кочевник написав:Я наприклад, обрав європу пакетну картку. І мені видало - "операція неуспішна". Що я з цього повинен зрозуміти?

Можна додати картку в будь-якій валюті. Напишіть яку картку додавали, будь-ласка, та повний текст помилки, на якому етапі вона виникла.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:19

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Я наприклад, обрав європу пакетну картку. І мені видало - "операція неуспішна". Що я з цього повинен зрозуміти?

Можна додати картку в будь-якій валюті. Напишіть яку картку додавали, будь-ласка, та повний текст помилки, на якому етапі вона виникла.

Помилка вилазила при виборі пункту меню "Дозволити оплату через QR" в меню пакетної єврової карти. Мобайл трохи подумав і видав: "помилка" (дослівно не памятаю). Сьогодні вже не повторюється.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:50

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, стосовно умов сплати по QR-коду. Якщо банк спише комісію, то як довести, що комісії не повинно бути? Посилатися на слова евфемерного співробітника підтримки? Який не має ніякого ідентифікатора. Банк тупо відморозиться, що співробітник підтримки був неправий.

Сплата по QR - це безготівкова операція.

Безготівкова торгова операція, чи безготівковий переказ коштів? Якщо торгова, з яким MCC? Чи нараховуються по ній горішкі кеш`ю? Якщо так, то по якій категорії?

МСС - 6012. Горіхи не нараховуються.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:06

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:Сплата по QR - це безготівкова операція.

Безготівкова торгова операція, чи безготівковий переказ коштів? Якщо торгова, з яким MCC? Чи нараховуються по ній горішкі кеш`ю? Якщо так, то по якій категорії?

МСС - 6012. Горіхи не нараховуються.

Дякую, вичоркуєм.
Кочевник
 
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