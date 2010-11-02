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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7775777677777778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:44

  Alfa_Bank написав:
  andriykulyk76 написав:Звичайно, я знаю про 3 різних курси (відділення, онлайн, картки). Прошу відповісти офіційного представника, чому вчорашнє списання відбулося по 25.40, при курсі на сайті для карток 25.10?

andriykulyk76, доброго дня. Прошу вас вказати номер рахунку.


Неплохо было бы отображать карточные курсы и в мобильном приложении.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:53

  Alexey_k9 написав:Подскажите пожалуйста где можно почитать условия предоставления аэропортовых сервисов по Travel кредитке.

Alexey_k9, добрый день. Можете просмотреть тут: https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with-visa/find-a-card/platinum.html и https://alfabank.ua/travelcard-lux/?refId=CreditcardsPageRu.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:55

  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:
  andriykulyk76 написав:Звичайно, я знаю про 3 різних курси (відділення, онлайн, картки). Прошу відповісти офіційного представника, чому вчорашнє списання відбулося по 25.40, при курсі на сайті для карток 25.10?

andriykulyk76, доброго дня. Прошу вас вказати номер рахунку.


Неплохо было бы отображать карточные курсы и в мобильном приложении.

rollo, добрый день. Вопрос передали на рассмотрение ответственному подразделению некоторое время назад. Но пока работаем над реализацией других функций.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7430
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:22

Перенос части кредитного лимита на карту Тревел

Alfa_Bank, добрый день!

Подскажите, пожалуйста, возможно ли инициировать перенос части кредитного лимита с кредитной карты Максимум на кредитную карту Тревел. По Тревелу почти весь лимит выбрал, а на Максимуме еще полно, но Максимумом пользуюсь нечасто.
riwalir
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:31

  riwalir написав:Alfa_Bank, добрый день!

Подскажите, пожалуйста, возможно ли инициировать перенос части кредитного лимита с кредитной карты Максимум на кредитную карту Тревел. По Тревелу почти весь лимит выбрал, а на Максимуме еще полно, но Максимумом пользуюсь нечасто.

riwalir, добрый день. Данная услуга банком не предоствляеся.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7430
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  #<1 ... 7775777677777778
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