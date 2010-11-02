andriykulyk76 написав:Звичайно, я знаю про 3 різних курси (відділення, онлайн, картки). Прошу відповісти офіційного представника, чому вчорашнє списання відбулося по 25.40, при курсі на сайті для карток 25.10?
andriykulyk76, доброго дня. Прошу вас вказати номер рахунку.
Неплохо было бы отображать карточные курсы и в мобильном приложении.
andriykulyk76 написав:Звичайно, я знаю про 3 різних курси (відділення, онлайн, картки). Прошу відповісти офіційного представника, чому вчорашнє списання відбулося по 25.40, при курсі на сайті для карток 25.10?
andriykulyk76, доброго дня. Прошу вас вказати номер рахунку.
Неплохо было бы отображать карточные курсы и в мобильном приложении.
rollo, добрый день. Вопрос передали на рассмотрение ответственному подразделению некоторое время назад. Но пока работаем над реализацией других функций.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли инициировать перенос части кредитного лимита с кредитной карты Максимум на кредитную карту Тревел. По Тревелу почти весь лимит выбрал, а на Максимуме еще полно, но Максимумом пользуюсь нечасто.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли инициировать перенос части кредитного лимита с кредитной карты Максимум на кредитную карту Тревел. По Тревелу почти весь лимит выбрал, а на Максимуме еще полно, но Максимумом пользуюсь нечасто.
riwalir, добрый день. Данная услуга банком не предоставляеся.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 22 жов, 2019 12:39, всього редагувалось 1 раз.