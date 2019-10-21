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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 14:50
Re: Альфа-Банк
romanauscas, оплата услуг почты будет идти, как покупка с MCC 8999. А вот оплата наложенного платежа в пользу физлица — P2P, в пользу юрлица тоже как покупка.
Додано: Вів 22 жов, 2019 14:52
omni, добрый день. В договоре идут страховки от фин.рисков и несчастного случая. Можно отключить после получения карты. По желанию оформляется страховка ВЗР при подаче заявки.
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:05
Re: Альфа-Банк
За 8999 ни орехов, ни миль не будет. Но операция безналичная и для аэропортовых сервисов подходит.
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:13
Re: Альфа-Банк
Страховка ВЗР, возможно оформление при перевыпуске Трэвэла? В своё время, когда открывалась кредитка про дешёвую страховку никто не подсказал, а сейчас закрывать весь счёт и заново оформлять как-то не хочется.
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:36
_All_, добрый день. Ее можно оформить отдельно в МАБе, но там будет другой тариф.
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:11
Учасники ветки подскажите из опыта кто пользуется Тревел или Максимум Платинум особенно в заграничных поездках какая из более кошернее
Имею намерение выйти из Максимума и перейти на обслуживание или Тревел или Максимум Платинум
В каждой карточке есть свой цымес больше присматриваюсь к Максимум Платинум
Разницу годового обслуживания вычитал там понятно
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