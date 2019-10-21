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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7776777777787779

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:50

Re: Альфа-Банк

romanauscas, оплата услуг почты будет идти, как покупка с MCC 8999. А вот оплата наложенного платежа в пользу физлица — P2P, в пользу юрлица тоже как покупка.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:52

  omni написав:Подскажите по карте Альфа Travel какие страховки подключаются? Можно ли их отключить или они являются обязательными? В тарифах о страховках ничего не сказано.

omni, добрый день. В договоре идут страховки от фин.рисков и несчастного случая. Можно отключить после получения карты. По желанию оформляется страховка ВЗР при подаче заявки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:05

Re: Альфа-Банк

За 8999 ни орехов, ни миль не будет. Но операция безналичная и для аэропортовых сервисов подходит.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:13

Re: Альфа-Банк

Страховка ВЗР, возможно оформление при перевыпуске Трэвэла? В своё время, когда открывалась кредитка про дешёвую страховку никто не подсказал, а сейчас закрывать весь счёт и заново оформлять как-то не хочется.
_All_
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:36

  _All_ написав:Страховка ВЗР, возможно оформление при перевыпуске Трэвэла? В своё время, когда открывалась кредитка про дешёвую страховку никто не подсказал, а сейчас закрывать весь счёт и заново оформлять как-то не хочется.

_All_, добрый день. Ее можно оформить отдельно в МАБе, но там будет другой тариф.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7432
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:11

Учасники ветки подскажите из опыта кто пользуется Тревел или Максимум Платинум особенно в заграничных поездках какая из более кошернее
Имею намерение выйти из Максимума и перейти на обслуживание или Тревел или Максимум Платинум
В каждой карточке есть свой цымес больше присматриваюсь к Максимум Платинум
Разницу годового обслуживания вычитал там понятно
joik
 
Повідомлень: 100
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