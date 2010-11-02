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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 14:50
Re: Альфа-Банк
romanauscas, оплата услуг почты будет идти, как покупка с MCC 8999. А вот оплата наложенного платежа в пользу физлица — P2P, в пользу юрлица тоже как покупка.
Додано: Вів 22 жов, 2019 14:52
omni, добрый день. В договоре идут страховки от фин.рисков и несчастного случая. Можно отключить после получения карты. По желанию оформляется страховка ВЗР при подаче заявки.
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:05
Re: Альфа-Банк
За 8999 ни орехов, ни миль не будет. Но операция безналичная и для аэропортовых сервисов подходит.
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:13
Re: Альфа-Банк
Страховка ВЗР, возможно оформление при перевыпуске Трэвэла? В своё время, когда открывалась кредитка про дешёвую страховку никто не подсказал, а сейчас закрывать весь счёт и заново оформлять как-то не хочется.
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:36
_All_, добрый день. Ее можно оформить отдельно в МАБе, но там будет другой тариф.
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:57
Баллы путешественника
Добрый день! При оформлении карты 9 августа менеджер сообщил, что при активном использовании карты (расчеты на сумму более 20 000 гривен) будет начислено дополнительных 500 баллов. До сих пор их нет (( Это предложение работает?
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:11
Учасники ветки подскажите из опыта кто пользуется Тревел или Максимум Платинум особенно в заграничных поездках какая из более кошернее
Имею намерение выйти из Максимума и перейти на обслуживание или Тревел или Максимум Платинум
В каждой карточке есть свой цымес больше присматриваюсь к Максимум Платинум
Разницу годового обслуживания вычитал там понятно
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:42
процедура увеличения кредлимита недоступна разве?
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:48
если вы про трэвэл то там условие потратить более 25К кредитных грн в течении 60 дней от даты подписания договора. сроки выплаты 500 грн указаны в условиях программы. но что не сразу это 100%.
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:55
Цитата из правил: "Максимальний строк зарахування Вітальних Балів мандрівника на Бонусний рахунок до кінця наступного місяця, що слідує за місяцем у якому закінчився термін 60 (шістдесят) календарних днів з дати підписання Клієнтом Договору БО, оформленого в рамках банківського продукту «Альфа Travel»."
Т.е., РД - 09.09, 60 дней заканчиваются 09.11, "наступний місяць, що слідує" - декабрь, до Нового года должны зачислить
И там вроде же 25 000, а не 20 000?
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