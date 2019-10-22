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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:12
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stasr2019
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Вів 22 жов, 2019 19:08
kreuz
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16501
|2345338
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