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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:12
Спасибо!
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Додано: Вів 22 жов, 2019 20:23
mephala написав:
процедура увеличения кредлимита недоступна разве?
Доступна, но лимит не увеличивают(
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riwalir
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