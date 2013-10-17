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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7777777877797780

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:12

Спасибо!
stasr2019
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Повідомлень: 2
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:23

  mephala написав:процедура увеличения кредлимита недоступна разве?


Доступна, но лимит не увеличивают(
riwalir
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Повідомлень: 706
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:50

Как без комиссии с Ультры снять (вывести) деньги? В банкомате уже снял все по лимиту. Знаю, что есть 2 бесплатных снятия в кассе отделения, но отделение далеко. Р2Р выяснил, что платные. Из карт еще есть моня, конкорд и пумб. Подскажите.....
SergR
 
Повідомлень: 179
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:55

  SergR написав:моня, пумб
Vorlon
 
Повідомлень: 7357
З нами з: 14.06.13
Подякував: 365 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:07

Vorlon


Уже перевел на моню, дякую))
SergR
 
Повідомлень: 179
З нами з: 03.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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  #<1 ... 7777777877797780
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