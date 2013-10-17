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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:12
Спасибо!
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stasr2019
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Додано: Вів 22 жов, 2019 20:23
mephala написав:
процедура увеличения кредлимита недоступна разве?
Доступна, но лимит не увеличивают(
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riwalir
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Додано: Вів 22 жов, 2019 21:50
Как без комиссии с Ультры снять (вывести) деньги? В банкомате уже снял все по лимиту. Знаю, что есть 2 бесплатных снятия в кассе отделения, но отделение далеко. Р2Р выяснил, что платные. Из карт еще есть моня, конкорд и пумб. Подскажите.....
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SergR
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Додано: Вів 22 жов, 2019 21:55
SergR написав:
моня, пумб
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Vorlon
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:07
Vorlon
Уже перевел на моню, дякую))
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SergR
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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Вів 22 жов, 2019 21:10
rollo
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