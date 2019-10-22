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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7777777877797780

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:12

Спасибо!
stasr2019
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:33

  joik написав:Учасники ветки подскажите из опыта кто пользуется Тревел или Максимум Платинум особенно в заграничных поездках какая из более кошернее
Имею намерение выйти из Максимума и перейти на обслуживание или Тревел или Максимум Платинум
В каждой карточке есть свой цымес больше присматриваюсь к Максимум Платинум
Разницу годового обслуживания вычитал там понятно

Основной "цымес" Максимум Платинум сдулся 18 октября, других цымесов перед трэвэлом (если на последнем оформить страховку за 200 гривней в базарный день) я не вижу. Для заграницы лучче всего для евро зоны евровая дебетка, для всего остального долларовая - ни персчёта не конвертации. С курсом аллы не захочеш ни орешков, ни пикничков.
Я пару-тройку недель назад делал с трэвэла две покупки с интервалом 20 минут в одном магазине, обе за доллар - посчитало одну 25,2 другую 25,4 как так? А за час до транзакций заезжал к менялам скуповывался по 24,73. Звонить на горячую линию - проще подойти с этим же вопросом к десятилетней дочке, она примерно ту же ***** ответит)))
_All_
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:23

  mephala написав:процедура увеличения кредлимита недоступна разве?


Доступна, но лимит не увеличивают(
riwalir
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:50

Как без комиссии с Ультры снять (вывести) деньги? В банкомате уже снял все по лимиту. Знаю, что есть 2 бесплатных снятия в кассе отделения, но отделение далеко. Р2Р выяснил, что платные. Из карт еще есть моня, конкорд и пумб. Подскажите.....
SergR
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:55

  SergR написав:моня, пумб
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:07

Vorlon


Уже перевел на моню, дякую))
SergR
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:27

Re: Альфа-Банк

  SergR написав:Уже перевел

Шо, и карту Алка не залочила?
Странно. Куда СБ смотрит то? :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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