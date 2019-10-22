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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:33
Основной "цымес" Максимум Платинум сдулся 18 октября, других цымесов перед трэвэлом (если на последнем оформить страховку за 200 гривней в базарный день) я не вижу. Для заграницы лучче всего для евро зоны евровая дебетка, для всего остального долларовая - ни персчёта не конвертации. С курсом аллы не захочеш ни орешков, ни пикничков.
Я пару-тройку недель назад делал с трэвэла две покупки с интервалом 20 минут в одном магазине, обе за доллар - посчитало одну 25,2 другую 25,4 как так? А за час до транзакций заезжал к менялам скуповывался по 24,73. Звонить на горячую линию - проще подойти с этим же вопросом к десятилетней дочке, она примерно ту же ***** ответит)))
Додано: Вів 22 жов, 2019 20:23
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:50
Как без комиссии с Ультры снять (вывести) деньги? В банкомате уже снял все по лимиту. Знаю, что есть 2 бесплатных снятия в кассе отделения, но отделение далеко. Р2Р выяснил, что платные. Из карт еще есть моня, конкорд и пумб. Подскажите.....
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:27
Re: Альфа-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 23 жов, 2019 00:41
Бесконечный мастеркардовский лаунж в Борисполе. И ЛаунжКи от Визы тут не конкурирует, их лаунж - это бетонная маленькая конура без единого окна. Ну и ФастЛайн более "фаст", не надо ходить на 48 стойку, к тому же работает на прилет (ура!).
Из терминала F не летал, но по Мастеру там тоже работает ФастЛайн на прилет-вылет и лаунж (не видел, ничего о нем не скажу).
У меня и Трэвел, и Максимум Платинум. Бери от Альфы все
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