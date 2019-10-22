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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:12
Спасибо!
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stasr2019
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Додано: Вів 22 жов, 2019 18:33
joik написав:
Учасники ветки подскажите из опыта кто пользуется Тревел или Максимум Платинум особенно в заграничных поездках какая из более кошернее
Имею намерение выйти из Максимума и перейти на обслуживание или Тревел или Максимум Платинум
В каждой карточке есть свой цымес больше присматриваюсь к Максимум Платинум
Разницу годового обслуживания вычитал там понятно
Основной "цымес" Максимум Платинум сдулся 18 октября, других цымесов перед трэвэлом (если на последнем оформить страховку за 200 гривней в базарный день) я не вижу. Для заграницы лучче всего для евро зоны евровая дебетка, для всего остального долларовая - ни персчёта не конвертации. С курсом аллы не захочеш ни орешков, ни пикничков.
Я пару-тройку недель назад делал с трэвэла две покупки с интервалом 20 минут в одном магазине, обе за доллар - посчитало одну 25,2 другую 25,4 как так? А за час до транзакций заезжал к менялам скуповывался по 24,73. Звонить на горячую линию - проще подойти с этим же вопросом к десятилетней дочке, она примерно ту же ***** ответит)))
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_All_
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Додано: Вів 22 жов, 2019 20:23
mephala написав:
процедура увеличения кредлимита недоступна разве?
Доступна, но лимит не увеличивают(
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riwalir
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Додано: Вів 22 жов, 2019 21:50
Как без комиссии с Ультры снять (вывести) деньги? В банкомате уже снял все по лимиту. Знаю, что есть 2 бесплатных снятия в кассе отделения, но отделение далеко. Р2Р выяснил, что платные. Из карт еще есть моня, конкорд и пумб. Подскажите.....
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SergR
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Додано: Вів 22 жов, 2019 21:55
SergR написав:
моня, пумб
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Vorlon
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:07
Vorlon
Уже перевел на моню, дякую))
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SergR
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:27
SergR написав:
Уже перевел
Шо, и карту Алка не залочила?
Странно. Куда СБ смотрит то?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Сер 23 жов, 2019 00:41
Основной "цымес" Максимум Платинум сдулся 18 октября
Бесконечный мастеркардовский лаунж в Борисполе. И ЛаунжКи от Визы тут не конкурирует, их лаунж - это бетонная маленькая конура без единого окна. Ну и ФастЛайн более "фаст", не надо ходить на 48 стойку, к тому же работает на прилет (ура!).
Из терминала F не летал, но по Мастеру там тоже работает ФастЛайн на прилет-вылет и лаунж (не видел, ничего о нем не скажу).
У меня и Трэвел, и Максимум Платинум. Бери от Альфы все
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Seva
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Додано: Сер 23 жов, 2019 08:57
Andrew Crow написав: stasr2019 написав:
Добрый день! При оформлении карты 9 августа менеджер сообщил, что при активном использовании карты (расчеты на сумму более 20 000 гривен) будет начислено дополнительных 500 баллов. До сих пор их нет (( Это предложение работает?
Цитата из правил: "Максимальний строк зарахування Вітальних Балів мандрівника на Бонусний рахунок до кінця наступного місяця, що слідує за місяцем у якому закінчився термін 60 (шістдесят) календарних днів з дати підписання Клієнтом Договору БО, оформленого в рамках банківського продукту «Альфа Travel»."
Т.е., РД - 09.09, 60 дней заканчиваются 09.11, "наступний місяць, що слідує" - декабрь, до Нового года должны зачислить
И там вроде же 25 000, а не 20 000?
Что-то я просчитался ) оформление - 09.08 (раз август), соответственно, приветственные баллы должны прилететь до конца ноября )
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Andrew Crow
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Додано: Сер 23 жов, 2019 09:34
Seva написав:
Основной "цымес" Максимум Платинум сдулся 18 октября
Бесконечный мастеркардовский лаунж в Борисполе. И ЛаунжКи от Визы тут не конкурирует, их лаунж - это бетонная маленькая конура без единого окна. Ну и ФастЛайн более "фаст", не надо ходить на 48 стойку, к тому же работает на прилет (ура!).
Из терминала F не летал, но по Мастеру там тоже работает ФастЛайн на прилет-вылет и лаунж (не видел, ничего о нем не скажу).
У меня и Трэвел, и Максимум Платинум. Бери от Альфы все
фастлайн в терминале ф не особо нужен, в ближайшее время там очередей не предвидится.
а зал вполне ок, не уступает д-терминалу
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gonzo
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