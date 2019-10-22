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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 10:25
лаунж кей
подскажите, по картам Платинум дебетным первый вход бесплатный вне зависимости когда карта была выдана ? хоть в прошлом году ?
Додано: Сер 23 жов, 2019 10:28
Re: Альфа-Банк
Сегодня будут выдавать кредитку максимум..
После получения в приложении отключить СМС, включить пуш.
Звонком отключить страховку.
Гасить в 0 за пару дней до РД.
Всё правильно, или где-то ещё могут постричь?
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