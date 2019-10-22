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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7778777977807781

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:25

лаунж кей

подскажите, по картам Платинум дебетным первый вход бесплатный вне зависимости когда карта была выдана ? хоть в прошлом году ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:28

Re: Альфа-Банк

Сегодня будут выдавать кредитку максимум..
После получения в приложении отключить СМС, включить пуш.
Звонком отключить страховку.
Гасить в 0 за пару дней до РД.
Всё правильно, или где-то ещё могут постричь?
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Alex_ki
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Повідомлень: 580
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  #<1 ... 7778777977807781
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