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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7779778077817782>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:25

лаунж кей

подскажите, по картам Платинум дебетным первый вход бесплатный вне зависимости когда карта была выдана ? хоть в прошлом году ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 475
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:28

Re: Альфа-Банк

Сегодня будут выдавать кредитку максимум..
После получения в приложении отключить СМС, включить пуш.
Звонком отключить страховку.
Гасить в 0 за пару дней до РД.
Всё правильно, или где-то ещё могут постричь?
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:41

  SILVER_UA написав:подскажите, по картам Платинум дебетным первый вход бесплатный вне зависимости когда карта была выдана ? хоть в прошлом году ?

SILVER_UA, добрый день. Да. Действует Welcome условие.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:41

  Alex_ki написав:Сегодня будут выдавать кредитку максимум..
После получения в приложении отключить СМС, включить пуш.
Звонком отключить страховку.
Гасить в 0 за пару дней до РД.
Всё правильно, или где-то ещё могут постричь?

Страховку сейчас отключают через поддержку в приложении.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:48

Re: Альфа-Банк

  gonzo написав:в ближайшее время там очередей не предвидится

а если на прилет?
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:51

  _All_ написав: Основной "цымес" Максимум Платинум сдулся 18 октября, других цымесов перед трэвэлом (если на последнем оформить страховку за 200 гривней в базарный день) я не вижу.


А подскажите пожалуйста, что там за условия по страховке к тревелу? Нигде не могу найти.
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Alexey_k9
 
Повідомлень: 94
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:56

  Alexey_k9 написав:
  _All_ написав: Основной "цымес" Максимум Платинум сдулся 18 октября, других цымесов перед трэвэлом (если на последнем оформить страховку за 200 гривней в базарный день) я не вижу.


А подскажите пожалуйста, что там за условия по страховке к тревелу? Нигде не могу найти.

При оформлении заявки на КК, можно дополнительно купить страховку медицинских расходов при выезде за границу. Детали можно просмотреть на сайте СК alfaic.ua.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:57

  Alfa_Bank написав:
  SILVER_UA написав:подскажите, по картам Платинум дебетным первый вход бесплатный вне зависимости когда карта была выдана ? хоть в прошлом году ?

SILVER_UA, добрый день. Да. Действует Welcome условие.

Спасибо, еще вопросы
По карте тревел тоже есть первое велком бесплатное посещение ? следующие 9 при каком обороте ?
По картам Платинум нашел , что 5000 грн. (можно эквивалент в другой валюте ?) за 30 + 10. Это значит за первые 30 дней из 40 ? Или первые 20 из 30 дней ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:05

SILVER_UA 10 тысяч, последние 10 дней не учитываются
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:07

Alfa_Bank, а что там с орехами за второй этап гугл-пея? Пора бы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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