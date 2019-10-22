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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 10:25
подскажите, по картам Платинум дебетным первый вход бесплатный вне зависимости когда карта была выдана ? хоть в прошлом году ?
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SILVER_UA
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Додано: Сер 23 жов, 2019 10:28
Сегодня будут выдавать кредитку максимум..
После получения в приложении отключить СМС, включить пуш.
Звонком отключить страховку.
Гасить в 0 за пару дней до РД.
Всё правильно, или где-то ещё могут постричь?
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Alex_ki
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Додано: Сер 23 жов, 2019 10:41
SILVER_UA написав:
подскажите, по картам Платинум дебетным первый вход бесплатный вне зависимости когда карта была выдана ? хоть в прошлом году ?
SILVER_UA, добрый день. Да. Действует Welcome условие.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 23 жов, 2019 10:41
Alex_ki написав:
Сегодня будут выдавать кредитку максимум..
После получения в приложении отключить СМС, включить пуш.
Звонком отключить страховку.
Гасить в 0 за пару дней до РД.
Всё правильно, или где-то ещё могут постричь?
Страховку сейчас отключают через поддержку в приложении.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 23 жов, 2019 10:48
gonzo написав:
в ближайшее время там очередей не предвидится
а если на прилет?
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Seva
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Додано: Сер 23 жов, 2019 10:51
_All_ написав:
Основной "цымес" Максимум Платинум сдулся 18 октября, других цымесов перед трэвэлом (если на последнем оформить страховку за 200 гривней в базарный день) я не вижу.
А подскажите пожалуйста, что там за условия по страховке к тревелу? Нигде не могу найти.
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Alexey_k9
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Додано: Сер 23 жов, 2019 10:56
Alexey_k9 написав: _All_ написав:
Основной "цымес" Максимум Платинум сдулся 18 октября, других цымесов перед трэвэлом (если на последнем оформить страховку за 200 гривней в базарный день) я не вижу.
А подскажите пожалуйста, что там за условия по страховке к тревелу? Нигде не могу найти.
При оформлении заявки на КК, можно дополнительно купить страховку медицинских расходов при выезде за границу. Детали можно просмотреть на сайте СК alfaic.ua.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 23 жов, 2019 10:57
Alfa_Bank написав: SILVER_UA написав:
подскажите, по картам Платинум дебетным первый вход бесплатный вне зависимости когда карта была выдана ? хоть в прошлом году ?
SILVER_UA, добрый день. Да. Действует Welcome условие.
Спасибо, еще вопросы
По карте тревел тоже есть первое велком бесплатное посещение ? следующие 9 при каком обороте ?
По картам Платинум нашел , что 5000 грн. (можно эквивалент в другой валюте ?) за 30 + 10. Это значит за первые 30 дней из 40 ? Или первые 20 из 30 дней ?
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SILVER_UA
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Додано: Сер 23 жов, 2019 11:05
SILVER_UA 10 тысяч, последние 10 дней не учитываются
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Додано: Сер 23 жов, 2019 11:07
Alfa_Bank, а что там с орехами за второй этап гугл-пея? Пора бы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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