SILVER_UA написав:подскажите, по картам Платинум дебетным первый вход бесплатный вне зависимости когда карта была выдана ? хоть в прошлом году ?
SILVER_UA, добрый день. Да. Действует Welcome условие.
Спасибо, еще вопросы По карте тревел тоже есть первое велком бесплатное посещение ? следующие 9 при каком обороте ? По картам Платинум нашел , что 5000 грн. (можно эквивалент в другой валюте ?) за 30 + 10. Это значит за первые 30 дней из 40 ? Или первые 20 из 30 дней ?
По Travel тоже есть Welcome условие. Необходимо сделать покупки по карте Travel на общую сумму от 10 000 грн. за период 30+10 календарных дней до вылета. Покупки, которые прошли по выписке за 10 дней до даты вылета не учитываются. Например, для Платинум Блек, клиент вылетает 15.09, необходимо, чтобы с 6.09 по 7.08 было совершено операций на сумму 5000 грн. и более. Транзакции за период с 6.09 по 15.09 не будут учтены). Эквивалент в другой валюте можно.
У меня и Трэвел, и Максимум Платинум. Бери от Альфы все
У меня дебитовый пакет Блэк+, там такие же мастеркарты Платинум, но как то всё взять не получается))), когда плохая стыковка ночью их залы всё равно не работают, в августе с 12 ночи до 4 утра тупо по аэропорту в Вене бродил, в 22 нуль нуль - усё, закрылись. При выборе карт орентироваться на всё это, как по мне бессмысленно, как заходишь в лаунжи смотришь на эту толпу сразу вспоминаются пикнички, кабанчики, орешки, покупки яиц поштучно - лучше пойти в уютное кафе на хороших диванчиках посидеть часок, вкусного кофе выпить.