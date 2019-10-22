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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7779778077817782

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:11

  SILVER_UA написав:
  Alfa_Bank написав:
  SILVER_UA написав:подскажите, по картам Платинум дебетным первый вход бесплатный вне зависимости когда карта была выдана ? хоть в прошлом году ?

SILVER_UA, добрый день. Да. Действует Welcome условие.

Спасибо, еще вопросы
По карте тревел тоже есть первое велком бесплатное посещение ? следующие 9 при каком обороте ?
По картам Платинум нашел , что 5000 грн. (можно эквивалент в другой валюте ?) за 30 + 10. Это значит за первые 30 дней из 40 ? Или первые 20 из 30 дней ?

По Travel тоже есть Welcome условие. Необходимо сделать покупки по карте Travel на общую сумму от 10 000 грн. за период 30+10 календарных дней до вылета.
Покупки, которые прошли по выписке за 10 дней до даты вылета не учитываются. Например, для Платинум Блек, клиент вылетает 15.09, необходимо, чтобы с 6.09 по 7.08 было совершено операций на сумму 5000 грн. и более. Транзакции за период с 6.09 по 15.09 не будут учтены). Эквивалент в другой валюте можно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:13

  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, а что там с орехами за второй этап гугл-пея? Пора бы

Вкладчик1234, добрый день. Готовим реестр. До конца недели выплатим.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7437
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 635 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:53

  Seva написав:

У меня и Трэвел, и Максимум Платинум. Бери от Альфы все :mrgreen:

У меня дебитовый пакет Блэк+, там такие же мастеркарты Платинум, но как то всё взять не получается))), когда плохая стыковка ночью их залы всё равно не работают, в августе с 12 ночи до 4 утра тупо по аэропорту в Вене бродил, в 22 нуль нуль - усё, закрылись. При выборе карт орентироваться на всё это, как по мне бессмысленно, как заходишь в лаунжи смотришь на эту толпу сразу вспоминаются пикнички, кабанчики, орешки, покупки яиц поштучно - лучше пойти в уютное кафе на хороших диванчиках посидеть часок, вкусного кофе выпить.
_All_
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:54

Alfa_Bank , добрый день! А что там с новостями банка в мобильном приложении на моём сматфоне? Уже есть новости от 22 октября, а у меня все там же - на 20 сентября. :|
Вопрос решается?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:59

  rollo написав:Alfa_Bank , добрый день! А что там с новостями банка в мобильном приложении на моём сматфоне? Уже есть новости от 22 октября, а у меня все там же - на 20 сентября. :|
Вопрос решается?

Добрый день. Как раз хотела вам написать. Можете, пожалуйста отскринить страницу с новостями и предложениями и выслать?
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7437
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
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  #<1 ... 7779778077817782
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