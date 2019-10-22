SILVER_UA написав:подскажите, по картам Платинум дебетным первый вход бесплатный вне зависимости когда карта была выдана ? хоть в прошлом году ?
SILVER_UA, добрый день. Да. Действует Welcome условие.
Спасибо, еще вопросы По карте тревел тоже есть первое велком бесплатное посещение ? следующие 9 при каком обороте ? По картам Платинум нашел , что 5000 грн. (можно эквивалент в другой валюте ?) за 30 + 10. Это значит за первые 30 дней из 40 ? Или первые 20 из 30 дней ?
По Travel тоже есть Welcome условие. Необходимо сделать покупки по карте Travel на общую сумму от 10 000 грн. за период 30+10 календарных дней до вылета. Покупки, которые прошли по выписке за 10 дней до даты вылета не учитываются. Например, для Платинум Блек, клиент вылетает 15.09, необходимо, чтобы с 6.09 по 7.08 было совершено операций на сумму 5000 грн. и более. Транзакции за период с 6.09 по 15.09 не будут учтены). Эквивалент в другой валюте можно.
У меня и Трэвел, и Максимум Платинум. Бери от Альфы все
У меня дебитовый пакет Блэк+, там такие же мастеркарты Платинум, но как то всё взять не получается))), когда плохая стыковка ночью их залы всё равно не работают, в августе с 12 ночи до 4 утра тупо по аэропорту в Вене бродил, в 22 нуль нуль - усё, закрылись. При выборе карт орентироваться на всё это, как по мне бессмысленно, как заходишь в лаунжи смотришь на эту толпу сразу вспоминаются пикнички, кабанчики, орешки, покупки яиц поштучно - лучше пойти в уютное кафе на хороших диванчиках посидеть часок, вкусного кофе выпить.
andriykulyk76 написав:Звичайно, я знаю про 3 різних курси (відділення, онлайн, картки). Прошу відповісти офіційного представника, чому вчорашнє списання відбулося по 25.40, при курсі на сайті для карток 25.10?
andriykulyk76, доброго дня. Прошу вас вказати номер рахунку.
Alfa_Bankщойно надійшов якійсь "пуш" в мобайл. "Любиш щось тоді зараз приєднуйся..." Я ткнув в нього відкрити. Замість самого "Пуша" відкрився мобайл, запитав "фінгерпринт" і фсьо... Я ніде тексту цього пуша не можу знайти. Телефон Xiaomi Mi Max 2. Ви або нормально інформуйте, або взагалі не надсилайте.