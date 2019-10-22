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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77807781778277837784>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:11

  SILVER_UA написав:
  Alfa_Bank написав:
  SILVER_UA написав:подскажите, по картам Платинум дебетным первый вход бесплатный вне зависимости когда карта была выдана ? хоть в прошлом году ?

SILVER_UA, добрый день. Да. Действует Welcome условие.

Спасибо, еще вопросы
По карте тревел тоже есть первое велком бесплатное посещение ? следующие 9 при каком обороте ?
По картам Платинум нашел , что 5000 грн. (можно эквивалент в другой валюте ?) за 30 + 10. Это значит за первые 30 дней из 40 ? Или первые 20 из 30 дней ?

По Travel тоже есть Welcome условие. Необходимо сделать покупки по карте Travel на общую сумму от 10 000 грн. за период 30+10 календарных дней до вылета.
Покупки, которые прошли по выписке за 10 дней до даты вылета не учитываются. Например, для Платинум Блек, клиент вылетает 15.09, необходимо, чтобы с 6.09 по 7.08 было совершено операций на сумму 5000 грн. и более. Транзакции за период с 6.09 по 15.09 не будут учтены). Эквивалент в другой валюте можно.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:13

  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, а что там с орехами за второй этап гугл-пея? Пора бы

Вкладчик1234, добрый день. Готовим реестр. До конца недели выплатим.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7444
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:53

  Seva написав:

У меня и Трэвел, и Максимум Платинум. Бери от Альфы все :mrgreen:

У меня дебитовый пакет Блэк+, там такие же мастеркарты Платинум, но как то всё взять не получается))), когда плохая стыковка ночью их залы всё равно не работают, в августе с 12 ночи до 4 утра тупо по аэропорту в Вене бродил, в 22 нуль нуль - усё, закрылись. При выборе карт орентироваться на всё это, как по мне бессмысленно, как заходишь в лаунжи смотришь на эту толпу сразу вспоминаются пикнички, кабанчики, орешки, покупки яиц поштучно - лучше пойти в уютное кафе на хороших диванчиках посидеть часок, вкусного кофе выпить.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:54

Alfa_Bank , добрый день! А что там с новостями банка в мобильном приложении на моём сматфоне? Уже есть новости от 22 октября, а у меня все там же - на 20 сентября. :|
Вопрос решается?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:59

  rollo написав:Alfa_Bank , добрый день! А что там с новостями банка в мобильном приложении на моём сматфоне? Уже есть новости от 22 октября, а у меня все там же - на 20 сентября. :|
Вопрос решается?

Добрый день. Как раз хотела вам написать. Можете, пожалуйста отскринить страницу с новостями и предложениями и выслать?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:08

  Alfa_Bank написав:По Travel тоже есть Welcome условие. Необходимо сделать покупки по карте Travel на общую сумму от 10 000 грн. за период 30+10 календарных дней до вылета.

А если карту только оформил, меньше чем за 10 дней до вылета. Как быть?
wig
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:14

перевыпуск максима в тревел

до расчетной даты (22) активировал тревел карту, но на сегодня тишина. До сих пор максим. Когда ждать изменений и снятия годового обслуживания ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:20

  Alfa_Bank написав:
  andriykulyk76 написав:Звичайно, я знаю про 3 різних курси (відділення, онлайн, картки). Прошу відповісти офіційного представника, чому вчорашнє списання відбулося по 25.40, при курсі на сайті для карток 25.10?

andriykulyk76, доброго дня. Прошу вас вказати номер рахунку.

Как решился Ваш вопрос с курсами валют?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:22

  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:Alfa_Bank , добрый день! А что там с новостями банка в мобильном приложении на моём сматфоне? Уже есть новости от 22 октября, а у меня все там же - на 20 сентября. :|
Вопрос решается?

Добрый день. Как раз хотела вам написать. Можете, пожалуйста отскринить страницу с новостями и предложениями и выслать?

Магия! Только что зашел в приложение, чтобы отсканировать, и все новости подтянулись!
Заработало! :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:43

Alfa_Bankщойно надійшов якійсь "пуш" в мобайл. "Любиш щось тоді зараз приєднуйся..." Я ткнув в нього відкрити. Замість самого "Пуша" відкрився мобайл, запитав "фінгерпринт" і фсьо... Я ніде тексту цього пуша не можу знайти. Телефон Xiaomi Mi Max 2.
Ви або нормально інформуйте, або взагалі не надсилайте.
Кочевник
 
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