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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:49
wig написав: Alfa_Bank написав:
По Travel тоже есть Welcome условие. Необходимо сделать покупки по карте Travel на общую сумму от 10 000 грн. за период 30+10 календарных дней до вылета.
А если карту только оформил, меньше чем за 10 дней до вылета. Как быть?
wig, добрый день. Есть Welcome условие.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 12:54
Alfa_Bank написав: wig написав: Alfa_Bank написав:
По Travel тоже есть Welcome условие. Необходимо сделать покупки по карте Travel на общую сумму от 10 000 грн. за период 30+10 календарных дней до вылета.
А если карту только оформил, меньше чем за 10 дней до вылета. Как быть?
wig, добрый день. Есть Welcome условие.
В смысле, со свежей картой пустят без покупок на 10к?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:02
SILVER_UA написав:
до расчетной даты (22) активировал тревел карту, но на сегодня тишина. До сих пор максим. Когда ждать изменений и снятия годового обслуживания ?
Разбираюсь. Отпишусь.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:02
rollo написав: Alfa_Bank написав: andriykulyk76 написав:
Звичайно, я знаю про 3 різних курси (відділення, онлайн, картки). Прошу відповісти офіційного представника, чому вчорашнє списання відбулося по 25.40, при курсі на сайті для карток 25.10?
andriykulyk76, доброго дня. Прошу вас вказати номер рахунку.
Как решился Ваш вопрос с курсами валют?
Курс был 25.40.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:03
Alfa_Bank, і розберіться, що ж мені надіслали? Може банк мені борг 100500 мільонів виставив. А я не знаю.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:04
rollo написав: Alfa_Bank написав: rollo написав:Alfa_Bank
, добрый день! А что там с новостями банка в мобильном приложении на моём сматфоне? Уже есть новости от 22 октября, а у меня все там же - на 20 сентября.
Вопрос решается?
Добрый день. Как раз хотела вам написать. Можете, пожалуйста отскринить страницу с новостями и предложениями и выслать?
Магия! Только что зашел в приложение, чтобы отсканировать, и все новости подтянулись!
Заработало!
Отлично
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:13
Кочевник написав:Alfa_Bank
щойно надійшов якійсь "пуш" в мобайл. "Любиш щось тоді зараз приєднуйся..." Я ткнув в нього відкрити. Замість самого "Пуша" відкрився мобайл, запитав "фінгерпринт" і фсьо... Я ніде тексту цього пуша не можу знайти. Телефон Xiaomi Mi Max 2.
Ви або нормально інформуйте, або взагалі не надсилайте.
Кочевник, доброго дня. Дивлюся. У вкладці "Історія" теж не відображається?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:17
Кочевник написав:Alfa_Bank
, і розберіться, що ж мені надіслали? Може банк мені борг 100500 мільонів виставив. А я не знаю.
Любиш круті подарунки? На кону надсучасний яблуко-фон 11
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:20
wig написав:
В смысле, со свежей картой пустят без покупок на 10к?
Клиентам доступно Welcome условие – при использовании любого сервиса с 01.09.2019 (лаунж, упаковка) проверка на сумму покупок не выполняется, при повторном использовании сервиса уже включается проверка.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:21
_All_ написав:
У меня дебитовый пакет Блэк+, там такие же мастеркарты Платинум, но как то всё взять не получается))), когда плохая стыковка ночью их залы всё равно не работают, в августе с 12 ночи до 4 утра тупо по аэропорту в Вене бродил, в 22 нуль нуль - усё, закрылись. При выборе карт орентироваться на всё это, как по мне бессмысленно, как заходишь в лаунжи смотришь на эту толпу сразу вспоминаются пикнички, кабанчики, орешки, покупки яиц поштучно - лучше пойти в уютное кафе на хороших диванчиках посидеть часок, вкусного кофе выпить.
с ночными стыковками - это ИМХО только в Украине лаунжи круглосуточны.
это известная фишка с 22 до 6 обычно ничего не работает - эти стыковки не выбирать.
вода в аэропортах обычно -1Е
пиво 2Е
коньяк - 3Е
бутербродик/пица - 5Е
в лаужах это всё как-бы включенно в стоимость карт
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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