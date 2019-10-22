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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7781778277837784

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:25

  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:andriykulyk76, доброго дня. Прошу вас вказати номер рахунку.

Как решился Ваш вопрос с курсами валют?

Курс был 25.40.

Значит я тоже попал. :cry:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:27

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bankщойно надійшов якійсь "пуш" в мобайл. "Любиш щось тоді зараз приєднуйся..." Я ткнув в нього відкрити. Замість самого "Пуша" відкрився мобайл, запитав "фінгерпринт" і фсьо... Я ніде тексту цього пуша не можу знайти. Телефон Xiaomi Mi Max 2.
Ви або нормально інформуйте, або взагалі не надсилайте.

Кочевник, доброго дня. Дивлюся. У вкладці "Історія" теж не відображається?

У вкладці "історія" нічого немає. Виключно "Історія тразакцій".
Кочевник
 
Повідомлень: 999
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  #<1 ... 7781778277837784
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