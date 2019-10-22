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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:25
Alfa_Bank написав: rollo написав: Alfa_Bank написав:
andriykulyk76, доброго дня. Прошу вас вказати номер рахунку.
Как решился Ваш вопрос с курсами валют?
Курс был 25.40.
Значит я тоже попал.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:27
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
щойно надійшов якійсь "пуш" в мобайл. "Любиш щось тоді зараз приєднуйся..." Я ткнув в нього відкрити. Замість самого "Пуша" відкрився мобайл, запитав "фінгерпринт" і фсьо... Я ніде тексту цього пуша не можу знайти. Телефон Xiaomi Mi Max 2.
Ви або нормально інформуйте, або взагалі не надсилайте.
Кочевник, доброго дня. Дивлюся. У вкладці "Історія" теж не відображається?
У вкладці "історія" нічого немає. Виключно "Історія тразакцій".
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